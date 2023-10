Emma, la pequeña roldanense de 11 años que ama actuar y ya protagoniza un musical

La pequeña roldanense que es protagonista de una obra musical que fue declarada de interés Municipal en Rosario

Emma tiene once años y desde pequeña le gusta el mundo de la actuación, el canto y el baile, ahora ese sueño empieza a ser parte de su realidad y es una de las protagonistas principales de la obra ‘‘Barriguitas, voy a soñar’’ que fue declarada de interés municipal por el Concejo de Rosario.

Se trata de una obra musical dirigida por Cristian Bravo en donde la historia nos sitúa en un orfanato olvidado, en un oscuro sótano donde un grupo de niñas huérfanas viven a cargo de Mara que se pone en el rol de una malvada directora. Entre las niñas se destaca una, la más luchadora, la rebelde y soñadora María, quién emite un aviso de radio que la incentivará a luchar por sus sueños: convertirse en una gran artista y encontrar una familia que la haga feliz. Con ayuda de sus amigos imaginarios: Dog el duende (Santiago Santi ), Dulce una bailarina de cajita musical (Giana Nov) y Pepona una muñeca (Ainhoa Murillo) encontrará su camino.

“Emma desde chiquita ama todo lo relacionado a la música y el canto, siempre quiso ser protagonista y desde hace un tiempo junto a mi marido decidimos darle la posibilidad de que creciera esa pasión y la llevamos a Rosario para que pueda desarrollar su amor por la actuación’’, resaltó Ayelén, la mamá, en dialogo con El Roldanense.

Soñar no cuesta nada y la pequeña roldanense imagina un futuro arriba de los escenarios. ‘‘Estoy muy contenta con poder participar de esta obra que trata sobre el derecho de los niños, me llevo muy bien con mis compañeros y me gusta mucho cantar y también bailar’’, explicó la pequeña roldanense.

‘‘Tengo 11 años y practicó todos los sábados en Casting la Academia y quiero seguir aprendiendo cada técnica para poder mejorar, y en el futuro quiero poder ser una artista’’, cerró Emma.