Viven en Roldán, su hija nació con atrofia muscular y piden que la obra social les cubra el tratamiento

Veronica Goméz es roldanense, vive en el barrio Villa Celina, trabaja como enfermera en un hospital privado en Rosario, está casada y es madre de dos niños. Uno de sus hijos, Nina, tiene dos meses y medio, y padece de atrofia muscular espinal, una enfermedad genética para la que no hay cura pero que puede contenerse si se atiende a tiempo. Sin embargo, están padeciendo los idas y vueltas de la prepaga que no responde a los pedidos para la medicación correspondiente.

‘‘Apenas nació Nina, con mi marido notamos que algo no andaba bien en ella y la pediatra nos derivó a la neuróloga. Se le hizo el estudio genético y el 26 de mayo nos informaron que tenía atrofia muscular espinal. Es una enfermedad genética que ataca las células nerviosas llamadas neuronas motoras que se encuentran en la médula espinal’’, contó Verónica en diálogo con El Roldanense.

‘‘Esta atrofia hace que vaya perdiendo la función de los músculos y a su vez el tórax, que recubre a los pulmones en cierta forma también esta formado por músculos y pierde fuerza. Esta enfermedad nos indicaron que es irreversible, pero con un tratamiento a tiempo podemos evitar que la enfermedad avance’’, se esperanzó.

‘‘Mi hija tiene dos meses y medio y desde que comenzamos a buscar una solución con la obra social, Sancor Salud, nos ponen muchas trabas y siempre nos falta algo para completar la solicitud de los pedidos’’, señaló la enfermera y continuó: ‘‘El principal problema que tenemos con mi marido es que la obra social no nos entrega la medicación correspondiente para el tratamiento. Mi hija tiene hecho el estudio genético en saliva con una eficacia del 99% pero ellos ahora me exigen otro genético en sangre y ellos me van a decir dónde se lo van a hacer’’.

Veronica y su marido, Javier, necesitan una respuesta rápida de la empresa de medicina para poder brindarle a su hija una mejor calidad de vida. Sin embargo, los tiempos administrativos les están jugando una muy mala pasada.