Berta: “La situación viene en ascenso, hay mucha circulación del virus en Roldán”

Las cifras conocidas recientemente en torno a la cantidad de contagios de Covid 19 disparó las alarmas en la ciudad. Martín Berta, director del hospital de Roldán, manifestó su preocupación por la subida de casos y tocó diversos temas en charla con El Roldanense. Entre ellos, cuál es la situación actual, cómo se trabaja desde el Samco y la vacunación. “Estamos en una etapa en la que están creciendo muchísimo los casos, las consultas en el área Covid aumentan cada día”, dijo.

“Se está hisopando entre 50 y 55 personas por día y, aproximadamente, el 50% da positivo. Con respecto a septiembre u octubre últimos, hay un aumento de casos de mayor complejidad, los que derivamos y son trasladados a Rosario”, expresó el director. Señala que la edad promedio de contagios es de 45 años para arriba, y que ya se empieza a notar esa disminución en la edad de los internados. Además, aclara que los hisopados recién se realizan a las 72 horas de que la persona comenzó con síntomas, para evitar un falso negativo.

Berta hizo mención a los pocos cuidados que ve en la calle. “Ves mucha gente sin barbijo, lugares públicos con mucho encuentro de juventud. Siempre hay que mantener las medidas de cuidado, usar barbijo y lavarse las manos. Son cosas básicas, no muy difíciles de hacer. Creo que el barbijo vino para quedarse un tiempo largo”, señaló. En el mismo orden, manifestó su inquietud por el advenimiento del invierno y patologías que suelen complicar un cuadro de Covid. “Nos preocupa la situación porque todo el tiempo estamos trabajando en los consultorios”, amplió.

Más positivos

Con respecto a la crecida de casos positivos, subrayó que “la situación viene en ascenso, hay mucha circulación del virus en Roldán”. La segunda ola exhibe un incremento de contagios en la población joven. “Hay muchas consultas de gente de menor edad. Tiene que ver con la mutación de este virus y la rápida contagiosidad. Durante la ola pasada, vimos muchos menos casos en personas jóvenes”, argumentó.

En este contexto, el sistema de salud local y el Hospital se encuentran a la espera de la llegada de vacunas. “Lo positivo es que estamos vacunando. La idea es seguir avanzando, pero dependemos también de lo que nos envían”, expresó en primera instancia. “Estamos esperando una partida nueva. Si todo va bien, con ella completaremos la franja de personas de 90 hasta 65 años. Además, fueron inoculados docentes y personal de salud”, profundizó. Asegura que ya han sido colocadas más de 1.500 dosis y que a Roldán han llegado Sputnik, Covishield, Sinopharm y Astrazeneca.

Conjuntamente, Berta señala que “la idea es que lleguen más vacunas próximamente”. “Además, nos enteramos de una buena noticia, que se va a fabricar la Sputnik en Argentina, así que calculo que este tema estará más acelerado”, se esperanzó. En el mismo sentido, distinguió entre las vacunas contra el coronavirus y la de la gripe para evitar una confusión: “Es necesario aclarar que una persona debe esperar 14 días entre una y otra”.

Cómo funciona el Samco

Actualmente, el Samco continúa trabajando con la modalidad que implementó hace un año y la división entre áreas Covid y no Covid. La primera de ellas es el hospital, que dedica su parte trasera a adultos, mientras el sector restante es de pediatría. La segunda, los centros de salud. Muchos especialistas, como traumatólogos, oftalmólogos, ecografistas o ginecólogos, fueron trasladados, mientras que clínicos, pediatras y generalistas se abocan al área que lucha contra el coronavirus. “La gente no solo se enferma por esta problemática, tiene otras patologías crónicas y hay que dar respuestas”, dijo Berta.

El directivo llama también a que las personas con síntomas de Covid no se acerquen los fines de semana a la guardia si no es urgente, ya que el área funciona de lunes a viernes de 7 a 19 horas. “La guardia no atiende pacientes con coronavirus en ese horario. La idea es no contaminar todas las alas del hospital y evitar la circulación de manera innecesaria, para no saturar los sistemas”, contó.

“Buscamos dar respuesta a esta segunda ola, tratar de contener a la población. Tenemos un equipo de seguimiento telefónico a los positivos hasta el alta y dos habitaciones en el hospital que usamos para internar, una para mujeres y otra para varones. Lo que hacemos es compensar al paciente hasta que podamos conseguir la derivación a un centro de mayor complejidad. Aquel paciente que vemos que está internado acá y, con un soporte de oxígeno, se le pueda dar el alta, se deriva a la casa”, profundizó. Incluso, puntualizó que el hospital está en constante comunicación con instituciones locales, ya sean escuelas o geriátricos, para intervenir y ayudar en la organización.

De cara al futuro, Martín Berta proyectó cómo será este año. “Contamos con dos armas, una es la prevención y la otra la vacunación. Creo que falta un largo trecho todavía y este flagelo tendrá lugar todo este año. El 2021, aparte de la segunda ola, es un año de transición. Me parece que seguiremos como el año pasado. En 2022, nos posicionaremos distinto, si Dios quiere con toda la población vacunada”.