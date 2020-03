Boleto educativo gratuito: quiénes lo podrán tramitar

View this post on Instagram

Tras muchos años de lucha por el #BoletoEstudiantilGratuito hoy podemos anunciar que: 👉 A partir del Lunes podés gestionarlo! . El lunes ingresá a la página de santafe.gob.ar para inscribirte . 🤩 Así como lo venimos proyectando, el boleto incluirá no sólo a los alumnos, sino también al personal de la comunidad educativa