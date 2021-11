Bomba política: Jorgelina Alfonso renunció a su cargo como concejal

La edil del Frente Roldanense Jorgelina Alfonso renunció este martes a su cargo como concejal. La decisión llega luego de que desde el Ministerio de Educación ingresara una comunicación al Concejo dando cuenta de la incompatibilidad de su función como concejal y la que tiene en la actividad privada como directora de escuela.

En un video que hizo público en sus redes, Alfonso apunta: “El oficialismo local saliente con el respaldo del gobierno provincial a través de la ministra de Educación Adriana Cantero me obligan a elegir entre la docencia y la función pública, situación que de acuerdo al secretario de Sadop Martín Lucero y al abogado Jorge Elías no existe incompatibilidad alguna ya que mi trabajo está dentro de las actividades del sector privado, como un carpintero o un metalúrgico, y por el cual percibo una remuneración equivalente a un solo cargo, razón por la cual el gobierno local ha recibido durante todo este año un aporte del 50% de mi dieta como concejal».

“Asumí como concejal hace dos años y luego de una elección desfavorable para el peronismo local y provincial, el ministerio de Educación me obliga a elegir. ¿Cómo no se dieron cuenta que era directora de un institución cuando asumí en 2019? ¿Cómo el Ministerio no hizo ninguna objeción cuando presenté todos los papeles de incompatibilidad?”, se preguntó.

Asimismo, remarcó: “Todo Roldán sabe que vivo de la misma manera en la que entré a la política, en la misma casa, y que sigo pedaleando la misma bicicleta de siempre”.

“Renuncio al cargo de concejala porque quiero cuidar a la institución educativa en la que trabajo hace 21 años responsablemente. Nunca tuve inconvenientes en el ejercicio de la representación política hasta este momento”, definió y se despidió con un mensaje a sus votantes: “A las mas de 500 voluntades que en 2019 nos votaron y a todos los que lo hicieron posible, infinitamente gracias, por el apoyo, por el cariño, por las ideas, por estar siempre”.

El video: