Boom de alquileres: se disparan las consultas de personas que quieren mudarse a Roldán

La ciudad viene creciendo a un ritmo vertiginoso en los últimos años, tanto en lo que respecta a su número poblacional como en la edificación de nuevos barrios y viviendas. Sin embargo, la pandemia potenció aún más este fenómeno y en el último tiempo se dispararon las consultas de personas que buscan comenzar una nueva vida en Roldán, sobre todo en el caso de aquellas que viven en Rosario, habitando departamentos sin acceso a un espacio verde.

Esta tendencia fue corroborada por inmobiliarias locales, e incluso una de ellas señaló a El Roldanense que muchos de los interesados en venirse a vivir son personas que rentaron una propiedad para pasar la temporada y ya preguntaron si la misma podría ser puesta en alquiler permanente cuando pase el verano.

“En muchos casos la gente después de alquilar temporal me preguntó si la misma casa no iba a alquilar de forma fija, el tema es que ahora la mayoría están rentadas hasta fines de febrero o fines de marzo así que recién ahora estamos empezando a ver este tema con los propietarios. Demanda hay muchísima, lo que no hay es oferta disponible”, contó David Flores, de la inmobiliaria Ippolitti.

Por su parte, Sofía Cicchitti, al frente de la inmobiliaria local que lleva su nombre, destacó haberse sorprendido por el número de consultas que recibió cuando puso una propiedad para alquiler permanente en Roldán: “Quedé impactada por la cantidad de gente de Rosario que se comunicó conmigo para averiguar por la propiedad”.

Desde el Observatorio Inmobiliario de Rosario, su director, Leonardo Beltramone, afirmó que, debido a la fuerte demanda, hay casos de propietarios que empezaron a analizar ahora la posibilidad de poner sus viviendas en alquiler. “Así como se dispararon las consultas de familias interesadas en pasar el verano, mucha de esta misma gente quiere mudarse porque con esto de la cuarentena fue un año muy largo, sobre todo para quienes viven en espacios más chicos”, destacó el especialista.

En cuanto a los motivos de la escasa oferta, Flores afirmó que se da el caso de que muchos propietarios no quieren quedar atados a un contrato de alquiler por tres años y prefieren manejarse con mayor libertad. En este sentido, remarcó que la mayoría va a seguir eligiendo alquilar por una cierta cantidad de meses y en determinados momentos.

Por último, Fabio H. Juaneu, director de Funes Inmobiliaria, negocio que cuenta con una porción de su mercado en Roldán, señaló que la ciudad vienen creciendo “exponencialmente” en los últimos años y que, junto a Funes, hoy en día concentran una fuerte demanda en todo lo referido a alquileres.

“Esta tendencia viene desde hace algunos años, pero sin dudas con la pandemia y las medidas de cuarentena se profundizó. También los precios de los alquileres tienden a subir y estamos hablando de un aumento que ronda el 50% del año pasado a este”, precisó el referente inmobiliario.

Sin embargo, los incrementos que hubo, tanto para lo que es alquiler temporal como para los alquileres fijos, no parecen desalentar a las personas que sueñan con mudarse a localidades más chicas para aprovechar terrenos más amplios y, tal como afirmó Juaneu “mejorar sus calidad de vida”.