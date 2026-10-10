Borracho y fuera de control: rompió una camilla e intentó golpear a un enfermero de Roldán

Lo que comenzó como una atención médica terminó en un violento episodio durante la madrugada de este sábado en el SAMCo de Roldán. Un hombre de 46 años, que presentaba un cuadro de intoxicación alcohólica, fue aprehendido luego de romper una camilla e intentar agredir a un enfermero.

Todo ocurrió cerca de las 00.40, cuando el paciente ingresó al hospital con signos de alteración. El personal lo trasladó al shock room y comenzó a realizarle los controles de rutina, pero, en medio de la atención, habría reaccionado de manera agresiva.

Según consta en el parte policial, el hombre intentó bajarse de la camilla y, como no podía hacerlo, comenzó a patearla con fuerza hasta romper la baranda derecha de contención. Luego se habría abalanzado contra el enfermero N. D. A. e intentado golpearlo en reiteradas oportunidades.

Ante el riesgo de que la situación fuera aún más grave, el trabajador de la salud y familiares del paciente lograron reducirlo en el suelo. Cuando los efectivos del Comando Radioeléctrico llegaron al lugar, encontraron a varias personas forcejeando dentro de la sala de emergencias.

Los agentes necesitaron varios minutos para controlar al hombre y concretar su aprehensión. Posteriormente, una médica del establecimiento lo examinó y certificó que presentaba “intoxicación etílica y agresividad extrema”.

El enfermero no sufrió lesiones y manifestó que únicamente pretendía que se contemplara el daño ocasionado en la camilla del hospital. El aprehendido fue trasladado a la Comisaría 6.ª, donde se iniciaron las actuaciones correspondientes por daños.