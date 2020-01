Es roldanense y busca a su padre biológico, a quien nunca pudo conocer

Alejandra Andrada nació en Roldán el 20 de septiembre de 1965. Hoy tiene 54 años y publicó el pasado 2 de enero un mensaje en el grupo de Facebook Dónde Estás, el cual tiene como único objetivo el de ayudar solidariamente (sin fines de lucro) en la búsqueda de ese ser querido del que por ciertas circunstancias de la vida no sabes nada de él.

“Mi mama se llamaba María Andrada tengo 54 años y después de pensarlo mucho me dije, ¿porque no? Busco a mi padre biológico, no lo conozco, si se que sabe de mi existencia ya que mi mamá trabajó en la casa de su hermana o su madre, no estoy segura, ahí quedo embarazada de mi, se fue de ese lugar y cuando nací volvió a trabajar conmigo”, comenzó en su relato.

“Los patrones me querían como a sus hijos, que a todo esto decían que nos parecíamos. El lugar en el que trabajó era en Fisherton, Rosario. Los patrones querían que mi mamá me dejara con ello. Según contaba mi abuela mi papá era alto y morocho y le gustaba andar en moto. Hasta el momento de su muerte mi mamá no me dijo cómo era el apellido de la familia, pero vivían cerca de la panadería Flor de Fisherton”, continuó.

Alejandra aclaró que no busca nada material “solo quiero conocerlo, tengo una hermosa familia, mi esposo Guillermo, cuatro hijos y un nietito. Quiero saber de mis raíces, siempre tengo a la familia de mi mamá y nada de mi papá. Es algo pendiente, gracias por su tiempo, espero buenas noticias. Dios dirá”, finaliza.

El posteo tuvo más de 370 comentarios, más de 400 Me Gusta y fue compartido más de 360 veces. En uno de ellos y ante una pregunta que le hace otro miembro del grupo Alejandra cuenta que hace unos 10 años fue hasta la zona donde ella cree que vivió su padre: “Pregunté casa por casa, me dieron un teléfono y nada, después desistí, hasta ahora que me decidí y publiqué acá, no se si lo encontraré, pero por lo menos lo intenté”, señaló.