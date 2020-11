Diego y sus plantines, un amoroso emprendimiento que se siembra en Roldán

A Diego se le iluminan los ojos con el primer reparto en su barrio. La venta fue un éxito, se estrenó en su trabajo y recibió mensajes alentadores de los vecinos, que hasta le regalaron macetas, cajones y guantes. Los pedidos se le acumulan y ya piensa en seguir cumpliendo. Su negocio de plantines para huertas u otros como cactus o suculentas es lo que buscaba para sentirse útil. Necesitaba un trabajo y así poder cosechar su propio dinero, mientras recibe el apoyo de su familia en el emprendimiento.

Hace dos semanas que Diego, de 23 años y con síndrome de down, dejó Rosario y se asentó en la casa de su hermana Marisa en Tierra de Sueños 3. Es ella quien lo ayuda a llevar adelante el negocio y coordina las entregas por WhatsApp, mientras él se encuentra en pleno proceso de aprendizaje de manejo de redes sociales. Tras finalizar su ciclo escolar en 2019, veía que toda su familia tenía trabajo y quería emularlos. “Siempre nos decía que quería trabajar. Viendo los tiempos en que estamos, su frustración y sabiendo que su inserción laboral es muy complicada, se me ocurrió que empiece a armar plantines”, cuenta Marisa a El Roldanense.

La idea es abastecer a la ciudad y también trasladar la iniciativa a Rosario. “Estoy feliz y contento. Trabajo solo, la gente me paga con plata. Voy a seguir vendiendo mucho más”, dice el protagonista de la historia. En el pasado, fue repositor de un supermercado a través de una pasantía de la escuela especial El Guri, aunque no se trataba de algo pago y duró poco según expresa su hermana. Sí le sirvió de experiencia. “Esta es la primera vez que él siente algo propio y ve la ganancia del tiempo invertido”, dice Marisa.

“Como hermana, me siento feliz. Le dije ‘tu felicidad es la mía’. Estando acá, le mandaba audios a mamá diciendo ‘estuve trabajando toda la tarde’, y a mí se me pone la piel de gallina. Realmente sé de las ganas que él tenía de trabajar”, amplía el relato. Además, pone el acento en la solidaridad de la gente del barrio, que puso su parte para difundir la venta y le envío audios de apoyo a Diego. “Es admirable, como ciudadana roldanense me siento orgullosa de mis vecinos”, expresa.

Juntos, formaron la página “Diego y sus plantines” en Facebook. Allí exhiben el trabajo y el material con el que cuentan. Y al número 3412601415 se pueden hacer los pedidos. Mientras tanto, puso manos a la obra y lleva adelante su nueva actividad, esa que tanto necesitaba. “Su felicidad al entregar cada pedido es inexplicable”, concluye Marisa. Diego ya encontró cómo ocupar su tiempo, y tiene el trabajo que tanto buscaba.