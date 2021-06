Buscan eximir del pago de TGI y DREI a sectores afectados por las restricciones

Los concejales del Frente Roldanense, Jorgelina Alfonso y Raúl Machado ingresaron este martes un proyecto de ordenanza que pretende beneficiar a una importante porción del sector productivo-comercial de la localidad durante las restricciones que presenta la pandemia producida por el COVID-19.

“Entendemos que es el momento de estar junto a los sectores que funcionan como usina de la economía local, desde el estado intentamos acompañarlos y apaciguar este efecto económico negativo”, comentó Jorgelina Alfonso.

En este sentido Alfonso agregó: “Por supuesto que la ordenanza tiene su limitación que la hemos calculado a través de la facturación de cada uno de los beneficiarios; los beneficiarios deberán presentar una serie de documentación que exigiremos para recibir este beneficio”.

La ordenanza entiende que, la reducción de presión tributaria municipal permitiría generar un alivio y facilitaría la cumplimentación de las normas restrictivas impuestas por el Gobierno Nacional y Provincial.

El beneficio será otorgado a comercios, propietarios de inmueble o locatarios que se encuentren en obligación de abonar alquiler que hayan reducido su facturación en un 50% con respecto a los mismos meses del año anterior (marzo y abril del 2020).

Los rubros que entran dentro esta ordenanza son:

1 AGENCIA DE TURISMO

2 CANCHAS DE FUTBOL

3 ESCUELA DE BAILE

4 ESCUELA DE NATACION

5 ESCUELA DE TENNIS

6 ESTUDIOS FOTOGRAFICOS Y/O DE FILMACIÓN

7GASTRONÓMICOS (Bares, Cafeterías, Comedores, Heladerías, Restaurantes,

Parrillas)

8 GIMNASIOS

9 GUARDERIA INFANTIL (Inscriptos, o no, como comercios)

10 INSTITUTO MATERNAL (Inscriptos, o no, como comercios)

11 RUBRO TEXTIL

12 SALONES DE FIESTA

13 ACTIVIDADES/ RUBROS VARIOS QUE NO SE ENCUENTREN HABILITADOS POR LAS DISPOSICIONES PROVINCIALES Y NACIONALES

En caso de que la iniciativa sea aprobada, la vigencia de esta ordenanza sería hasta el 31 de diciembre del año 2021