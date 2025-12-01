Búsqueda laboral: Empresa del Área Industrial de Roldán incorpora asistente en sistemas de gestión MIP (Manejo Integrado de Plagas)
Requisitos y dónde enviar CV, en la nota.
La Empresa se encuentra en la búsqueda de estudiantes y/o profesionales recién recibidos en las carreras de Ingeniería en Alimentos, Química, Bromatología o Ingeniería Agrónoma
Responsabilidades
Llevar adelanté el sistema de gestión MIP.
Preparación de reportes diarios, semanales y mensuales a Clientes.
Controlar y seguimiento del cumplimiento en el uso del sistema de gestión en MIP.
Inventario y control de stocks de insumos.
Planificación semanal alineada a objetivos de Gerencia.
Carga de documentación en sistemas de gestión de Clientes
Requisitos
Perfil activo: mantener contacto fluido con los deptos. de calidad de nuestros Clientes.
Conocimiento en uso de Excell, Word, Paint, etc.
Orden y seguimiento
Persuasión y escucha inteligente
Proponer y desarrollar mejoras a la actividad
Predisposición para asistir a curso y capacitaciones
Contar con movilidad propia
Residir preferentemente en Roldán
Ofrecemos
Media jornada laboral
Empresa de servicios en constante crecimiento y cultura orientada al cliente
Trabajo 100% presencial
Posibilidad de afianzar conocimientos para la profesión
Interesados en el puesto enviar CV a RRHHsafroldan@gmail.com en formato PDF.