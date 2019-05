Cambios en la cúpula de la Sexta: hay nuevo comisario en la ciudad

Alberto Fleitas ya no es más el jefe de la Comisaría Sexta. En su lugar quedó Luciano Casterán, quien hasta el momento se desempañaba como sub jefe de la mencionada repartición, puesto que ahora ocupará el Sub Inspector (ex cabo) Javier Fleitas.

Los cambios tuvieron lugar el pasado sábado en el marco de otras modificaciones en las jefaturas de comisarías de la región dispuestas por el Director General de Policía Gonzalo Paz, Jefe de la Unidad Regional XVII.

Casterán ocupaba el cargo de sub jefe desde febrero de este año y previamente había estado dos años desempeñándose también como sub jefe en Carcarañá. Oriundo de Rosario, también tuvo un paso como jefe de Puerto San Martín.

Por su parte, Alberto Fleitas ahora revestirá como como jefe de la Seccional Séptima de la ciudad de San Lorenzo y será secundado por la Subcomisario Vanesa Pérez.

Otros cambios en la región