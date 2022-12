Canchas de pádel y bar: así es el complejo que inaugurará el extenista Eduardo Schwank en la ciudad

Tras su retiro del tenis en 2015, el roldanense Eduardo Schwank encontró una vía de escape, o un pasatiempo, en el pádel. Comenzó a jugar asiduamente e ideó un complejo con dos canchas y bar que pronto será inaugurado junto al club de Tierra de Sueños 2 en el que enseña tenis. En diálogo con El Roldanense, brindó detalles sobre el nuevo espacio y se refirió al crecimiento del deporte de la paleta, que actualmente está en pleno auge.

“Empezamos a darle forma al proyecto hace poco menos de un año. Me parece que el pádel es súper fácil de jugar, dinámico y divertido”, contó el ex deportista que supo disputar los torneos más encumbrados de tenis y formó parte de la selección nacional. “Siempre había tenido la idea de armar canchas y, a medida que me fui insertando en este deporte, cada vez me entusiasmó más. Estamos muy contentos y terminando de construir”, amplió.

Ambas canchas estarán acompañadas de vestuarios. “Son completamente panorámicas, azules y de césped sintético. Las diseña un ex jugador de pádel profesional que es muy amigo mío y va a venir seguido al club”, describió Schwank. “Se podrán alquilar para profesores de padel, habrá eventos, torneos y distintas cosas siempre relacionadas al deporte”, precisó. En tanto, el bar estará abierto todos los días, “con la posibilidad de hacer peñas y encuentros”.

Luego de la pandemia, el pádel atraviesa un nuevo boom y se convirtió en uno de los deportes más consumidos. “Vino para quedarse, no como en la época del ‘90, que fue furor y luego desapareció. Hoy en día, se está jugando muchísimo en Argentina y en el mundo”, sumó. “Los torneos profesionales son televisados y el juego creció en diferentes lugares del planeta. Es un deporte divertido, dinámico, y eso es lo que lo hace muy atractivo para la gente”, añadió.

“Creo que las canchas van a dar que hablar, son muy lindas, ya están terminadas, y espero que todo el mundo las pueda disfrutar”, auguró Eduardo. Su idea es cortar las cintas del complejo entre Navidad y Año Nuevo, más precisamente el 27 de diciembre, aunque no descartó abrir las puertas antes. “Si podemos abrir antes para el público en general, lo haremos. En poco tiempo tendremos más noticias”.