Cappaccio: “Podemos hacer mucho para que no haya más víctimas por femicidios”

Este miércoles al mediodía se desarrolló la primera mesa de trabajo interministerial con familiares de víctimas de femicidios de la provincia de Santa Fe. En articulación con otros ministerios provinciales, se buscó diagramar las primeras aristas para abordar de manera integral la prevención de los femicidios y violencia de género en todo el territorio santafesino.

La Subsecretaria de políticas contra la violencia por razón de género, Antonella Alesiatto, mencionó que la mesa de trabajo “está pensada para que se genere un espacio en el que el Estado pueda acompañar las necesidades de las y los familiares de víctimas de femicidios, y además, para que aquellos que se constituyeron como referentes de personas que atravesaron estas situaciones puedan brindar sus aportes para conformar una línea de trabajo y nosotros como Estado brindarles los recursos que necesiten para la prevención”.

En conjunto con los ministerios de Desarrollo Social, Justicia, Seguridad, Salud, Educación, Gobierno y Derechos Humanos, y los familiares de víctimas se buscó plantear los primeros lineamientos para construir nuevas políticas en pos de la prevención de los femicidios, tanto en el centro-norte como centro-sur provincial. El papel de las y los familiares, para Alesiatto es fundamental, ya que más allá de sus situaciones personales y de las causas, sirven de guía porque “son ellos quienes tienen la sensibilidad y el acompañamiento” sobre estos casos.

“Esta mesa de trabajo significa acercarles los recursos y herramientas que tiene el Estado, para que vuelvan a confiar en nuestro trabajo, puesto que sienten desconfianza lógica por todos los años de abandono que gestiones anteriores han ejercido sobre sus casos”, comentó la Subsecretaria.

Alberto Perassi, padre de Paula Perassi -desaparecida en San Lorenzo en el año 2011- dijo que la mesa de trabajo fue positiva a diferencia de otras en las cuales ha participado: “Yo he estado en otras reuniones y no se ha llegado nunca a nada, pero creo que acá se puede llegar a mucho porque estuvieron varios protagonistas que antes no han estado presentes”.

“Celebro todo esto porque como dije durante en mi exposición, está Derechos Humanos con nosotros, y durante mis años desde que Paula desapareció, nunca existió, por lo que durante mucho tiempo me sentí un ‘inhumano’ porque el Estado no estuvo nunca conmigo y menos con derechos humanos, y hoy tengo fe de que esto realmente funcione”, agregó.

También estuvo presente Fabiana Morón, mamá de Julieta Delpino -víctima de femicidio en el año 2020 en Berabevú. Ella expresó su alegría de poder formar parte de esta mesa de trabajo y mencionó las dificultades que las víctimas de violencia de género padecen por no tener los dispositivos de prevención cerca. Fabiana ve con gran esperanza la conformación de esta mesa interministerial. “Así como dijo Alberto, nuestras luchas nos han conformado como referentes y la gente acude a nosotros pidiéndonos ayuda, y nosotros tenemos que tener a donde pedir esa ayuda, por eso el contacto que iniciamos con los distintos ministerios es muy valioso porque vamos a poder construir nuevas herramientas para prevenir la violencia de género”.

Además de Alberto Perassi y Fabiana Morón, también participó de la mesa Hugo Capacio, padre de Daiana Capaccio quién comentó que vió “muy positivo este primer encuentro porque lo estábamos esperando hace tiempo, hace años, y llegó el momento de su concreción, apostando para que esto siga adelante, crezca porque va a ser beneficioso, no para nosotros, porque lamentablemente nos pasó lo que no nos tendría que haber pasado pero desde acá podemos hacer muchas cosas para que a otro no le pase”.

La mesa de trabajo interministerial continuará trabajando durante el 2023 y se sumará a los dispositivos ya desplegados, como los Puntos Violetas, que el Gobernador Omar Perotti, en conjunto con el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad vienen impulsando en toda la provincia de manera preventiva y contenedora frente a los casos de violencia de género y femicidios.