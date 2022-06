Censo 2022: ¿qué resultado se necesita para que Roldán sume bancas al Concejo?

El censo 2022 que se llevó a cabo el pasado 18 de mayo en todo el país arrojó en sus resultados preliminares que Argentina tiene más de 47 millones de habitantes, un millón más de lo que se estipulaba en la previa. Si bien los resultados definitivos tardarán un poco más en conocerse, todo indica que en Roldán el crecimiento será exponencial y hay algunas voces extraoficiales que indican que la ciudad superará los 30.000 habitantes.

¿Será esto suficiente para que en las elecciones 2023 se sume una nueva banca al Concejo? La respuesta a esta pregunta dependerá de los números finos finales. Es que según el artículo 23 de la Ley Orgánica de Municipalidades, los municipios de segunda categoría -entre los que se cuenta Roldán- elegirán seis concejales por los primeros 20.000 habitantes. Luego agregarán un concejal por cada 15.000 habitantes hasta llegar a los 80.000.

Es decir, Roldán necesita registrar 35.000 habitantes para que en 2023 se pueda incorporar un nuevo edil al poder legislativo local. Sin embargo, ese artículo viene acompañado de la siguiente salvedad: “En todos los casos se podrá agregar un concejal cuando la fracción de población restante no sea inferior al cincuenta por ciento (50 %) de la cantidad requerida respectivamente”.

Como ya se sabe, la ciudad creció muy por encima de la media a nivel nacional en los últimos diez años. Mientras en los comicios de 2019 fueron 18.003 las personas habilitadas para votar, el año pasado el padrón estuvo compuesto por 20.735 roldanenses. Cabe destacar que el dato de los padrones no tiene en cuenta a los menores de edad así como tampoco a aquellos que residen en la ciudad (y por lo tanto fueron contabilizados por el censo) pero no votan ya que no tienen hecho el cambio de domicilio.