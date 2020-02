A días del inicio de clases, advierten que hay unos 40 chicos sin banco para Primer Grado

A sólo tres días hábiles del comienzo del ciclo lectivo hay unos 40 niños y niñas roldanenses que no tienen un banco asegurado para comenzar Primer grado, situación que causa extrema preocupación entre los padres, quienes se unieron y el pasado viernes enviaron una nota al Ministerio de Educación provincial.

“Durante esta semana en curso, nos acercamos a las escuelas donde fueron inscriptos (Escuela Nº 1339 correspondiente por radio y la escuela Fiscal Nº 229) y nos encontramos con que no tienen vacantes. Nuestra preocupación se acrecienta ya que estamos a tres días hábiles del inicio de clases y no encontramos una respuesta cierta respecto a la posibilidad de que nuestros hijos tengan un banco para poder comenzar en tiempo y forma y que además no sea en una situación de hacinamiento o lugares inapropiados”, detallan en el escrito al que tuvo acceso El Roldanense.

“Consideramos que esta situación conlleva una vulneración grave de un derecho fundamental como es la educación pública y de calidad. Con el agravante que no es una situación actual sino que viene padeciéndose hace años sin obtener respuestas definitivas”, agregan y refieren “irregularidades” en el modo “aleatorio de proceder en cuanto a las inscripciones”.

Vanesa en mamá de uno de los chicos que están en esta situación y en contacto con El Roldanense señaló que tanto en el Colegio como en el Ministerio les dicen que hay un pedido de dos cargos más y que está elevado a Santa Fe, pero no pueden asegurar que lleguen ni cuándo. “Estamos a 3 días hábiles y nos dicen que tenemos que seguir esperando. No sabemos si van ingresar, dónde, ni cuándo”, dijo con preocupación.

“Lo que estamos pidiendo además de que le den los bancos, es que dejen de emparchar los problemas sino que le den una solución definitiva y de calidad. Porque si los cargos llegan, el colegio junto con la cooperadora, tendrán que desarmar lo que queda de biblioteca para hacer un nuevo salón, siendo que tiene espacio suficiente para la construcción de nuevos salones”, puntualizó.