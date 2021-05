Es colombiano, vive en Roldán y tiene su familia en el epicentro de las manifestaciones

Desde fin de abril, se multiplican las noticias sobre la crisis en Colombia, donde manifestaciones populares tomaron las calles y comenzaron a contarse muertos y heridos por el accionar de las fuerzas de seguridad. La bandera amarilla, azul y roja acompaña en redes sangrientas fotos que testimonian la compleja situación que vive el país latinoamericano, mientras se viralizan hashtags como #ColombiaResiste y #ColombiaAlertaRoja, desde Roldán Ruben Charry aporta un relato sobre cómo es tener a toda su familia en la zona del epicentro de manifestaciones del país cafetero.

‘‘Llegué a este país hace cinco años y hace tres que estoy instalado en Roldán. Vine desde el departamento de Caqueta, en el sur colombiano, donde junto a mi familia fuimos desplazados por la violencia provenientes de los grupos armados y el estado, situación que persiste en la actualidad y sigue generando desplazamiento masivos.En Colombia de forma repetitiva se vive mucha falta de comprensión y humanidad de parte del Estado para con el pueblo y eso generó que quiera armar mi futuro en otro país’’, señaló Ruben en dialogo con El Roldanense.

‘‘Cuando llegue acá encontré tranquilidad para poder vivir, sin la opresión de la fuerza pública que existe en mi país. Cuando llegamos con mi familia no fue fácil empezar desde cero, pero con ayuda de Dios pudimos salir adelante. Hoy en día me dedico a la parte de jardinería y trabajo por mi propia cuenta y eso me permite vivir’’, contó.

La situación actual colombiana indica que atraviesa una caída histórica del 6,8 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI), sumado a una tasa de desempleo que ya supera el 20 por ciento, y un gobierno que intentó establecer un ajuste fiscal que nuevamente recaería sobre los sectores vulnerables y medios de la población. A partir de esto la reacción popular no se hizo esperar y se generaron diversas manifestaciones. Esta reforma tributaria que quizo implementar el gobierno, viene desde fines de 2019 y los reclamos populares en contra de la medida comenzaron inmediatamente. Esta problemática es generada por la desigualdad y la falta de garantías por parte del estado hacia el pueblo, el cual pide un gobierno transparente que promueva políticas que beneficien a los colombianos con el objetivo de un mejor presente y futuro.El gobierno erosionó su propia legitimidad al desoír durante más de un año el descontento popular con la medida y ahora estalló la crisis social.

Al respecto de la crisis, el joven colombiano explicó: ‘‘En Valle de Cauca, capital de Cali, quedaron mis padres, es una zona hay mucha tribus indígenas, y con mucha presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), quienes buscan la paz. Hace poco la Minga llego para poder hacer valer los reclamos por la reforma y la desigualad que no han cumplido y allí nacen los graves problemas que se observan’’, relató y agregó: ‘‘Mis padres están viviendo en una finca a 30 minutos de Cali y al ser una zona apartada no se ve el impacto de las movilizaciones, pero tienen mucho miedo de lo que se está viviendo día a día con los estallidos sociales’’.

‘‘Si bien tengo una relación casi diaria mediante llamadas o mensajes con ellos, al estar lejos uno no sabe cuando puede llegar a pasar algo, más allá que hoy en día y producto de estar en esa finca tienen lo necesario para sobrevivir’’, detalló Ruben y sumó: ‘‘En la ciudad de Cali tengo a mis hermanos que me cuentan que el caos de las marchas trajeron como consecuencia el cierre de muchos negocios, el desabastecimiento de alimentos y las perdidas de personas por el enfrentamiento de las personas con la policía’’.