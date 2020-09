Comerciantes se plantaron ante el decreto y piensan abrir igual: qué dice el municipio

Tras la decisión de más de 200 comerciantes de la ciudad de abrir sus locales igual pese al decreto provincial que lo prohíbe, este sábado el intendente José Pedretti estuvo reunido toda la tarde con parte de su gabinete para intentar buscarle una solución a la problemática.

Es que de un lado está la necesidad imperiosa de los dueños de comercios de mantener su fuente de ingresos y del otro la de los ciudadanos locales que piden restricciones para que el virus deje de circular.

En el medio, el Estado local: “Siempre puse la cara, estoy en el medio del decreto del gobernador y de los vecinos, pero también de los comerciantes y de los vecinos que quieren que esto se cumpla”, dijo el intendente al tiempo que dejó un mensaje en el grupo de whatsapp que los comerciantes armaron para organizarse y luchar en conjunto por la libertad de poder abrir.

“Desde pasado el mediodía estuve escuchando lo que opina cada uno respecto a la situación de la actividad de no esenciales. Me debatía qué hacer, pero hago lo que hice siempre, poner la cara y decir la verdad, lo que yo pienso ante esta difícil y compleja situación. Hoy Roldán tiene 75 contagiados según el parte oficial y 89 si se suman los de laboratorios privados. Hay otros 16 que están a la espera del resultado y más de 200 aislados esperando los síntomas. Es una situación delicada”, relató el mandatario.

De marzo a julio en la ciudad hubo 13 contagiados, en agosto 45 y en los días que van de septiembre ya hay 30. “Entonces me debatía entre qué es lo correcto, porque los entiendo a todos. Es una situación muy difícil que ustedes no buscaron pero que yo tampoco busqué y me encuentro en el medio, entre acatar un decreto de la provincia que nos transfiere a nosotros responsabilidades, con el cual puedo estar de acuerdo o no, pero tengo la obligación de cuidar a los vecinos de Roldán”, manifestó Pedretti.

“Hemos hecho lo imposible desde el primer día y me encuentro en un momento difícil: si hago cumplir el decreto tengo protestas, marchas o lo que ustedes quieran hacer que están en todo su derecho. Pero si no lo hago cumplir y los casos crecen, también va a ser la culpa del intendente”, agregó y anunció: “Voy a pedir a la provincia en el artículo 6 del decreto si hay algún tipo de actividad que se pueda flexibilizar para comprenderla dentro de las excepciones.

En contacto con El Roldanense, el mandatario señaló que este sábado ya se puso en contacto con funcionarios provinciales y el lunes formalizará el pedido de flexibilización de algunos rubros por escrito.