Cómo hacer para justificar tu estadía en la ciudad si no hiciste el cambio de domicilio

Desde este martes se tomó la drástica medida de cerrar ingresos y hacer controles y todo aquel que no tenga DNI con domicilio en la ciudad no podrá ingresar. Sin embargo, hay muchas personas que residen, estudian y trabajan en Roldán pero no realizaron el cambio de domicilio ¿qué ocurre en esos casos?.

Según informaron a El Roldanense desde la Comisaría Sexta, para corroborar que el domicilio de la persona que intentar ingresar sea fehacientemente en esta ciudad deberá llevar consigo impuesto o servicio con nombre del portador y la dirección donde dice vivir en la ciudad de Roldán.

En el caso de que no posea impuesto o servicio a su nombre en dicha dirección se deberá realizar una declaración de domicilio cuyo formulario puede descargarse al pie de esta nota donde dos testigos vecinos del domicilio declarado den fe de que la persona viva allí, firmando con DNI en sede policial, los cuales en caso de falsedad serán castigados según indique el código procesal penal.

Desde la sede policial pidieron que aquellos que deban acercarse a realizar dicho trámite lo hagan con el formulario completo para evitar demoras y las largas colas que desde este martes se empezaron a formar.

FORMULARIO DECLARACION DOMICILIO DD-01