¿Cómo repercute la inflación en los juicios laborales?

Todos los juicios tienen sus particularidades, no obstante, nuestra visión siempre es favorable al arribo de un acuerdo y no esperar una sentencia que muchas veces no refleja la realidad jurídica que se plantea. A veces, uno está litigando años y la sentencia deviene en injusticia, fundamentalmente porque en la actualidad las tasas de interés en juicios no se ajustan a la realidad social.

El contexto de inflación en el que vivimos es determinante. Hoy, una sentencia con los intereses que se están fijando no logra la reparación adecuada para el cliente, mucho menos en este contexto inflacionario en donde las resoluciones judiciales no están acompañando a la inflación. Como abogados, el mejor concejo para los clientes es tratar de llegar a un acuerdo justo y no seguir litigando. De esta forma, el cliente cobra con rapidez y luego decide la mejor manera de invertir su dinero.

Con respecto a la posibilidad de que las empresas ofrezcan acuerdos, la realidad es que hay mucha especulación. A los empleadores y/o aseguradoras les resulta mejor en lo económico dilatar los procesos, pagando contra sentencias con intereses que no se ajusten a la realidad. Creemos que los jueces deberán revisar el modo de cómputo de intereses más allá de los planteos que desde nuestra parte efectuamos. Siguen siendo insuficientes y a su vez ocasionan mayor litigiosidad, convirtiendo así el proceso judicial en una inversión financiera.

En el estudio tenemos una sólida formación en comunicación y negociación, lo cual facilita no solo las gestiones con las empresas y aseguradoras sino que generamos la confianza y canales de diálogo acordes que favorecen una fluida negociación en donde, acercando posiciones, llegamos a acuerdos muy productivos para ambas partes.

Como intermediarios, nosotros generamos con el cliente un vínculo muy fuerte gracias al contacto semanal, la sinceridad y el seguimiento al día de los casos. Eso produce confianza. Siempre estamos cuando nos necesitan y saben que somos un equipo.

