Comunicado de Mumalá por el 8M: “La deuda es con nosotras/es y con nuestras vidas”

Por: Mumalá (*)

LA DEUDA ES CON NOSOTRAS y NOSOTRES NO AL ACUERDO FMI

Emergencia Ni Una Menos

Este 8M ocupamos las calles de las provincias, del país y del mundo para decir: «La deuda es con nosotras/es y con nuestras vidas».

Decimos No Al FMI en la Consulta Popular que estamos desarrollando en todo el país pidiendo al gobierno nacional no avanzar en acuerdos que históricamente han profundizado las desigualdades e inequidades. Las estafas no se pagan, queremos investigación de la deuda y suspensión de sus pagos.

La pobreza Argentina crece e impacta mayoritariamente sobre nosotras. Encabezamos solas miles de hogares con trabajos mal remunerados, en condiciones de precariedad. y además hacer frente a inflación para sostener la economía familiar.

Estas condiciones perpetúan las violencias, siendo la dependencia económica una de las principales causas que nos impide separarnos de los agresores.

Los femicidios, trans/travesticidios no cesan, la violencia sexual muestra su cara mas cruel. Por eso exigimos la aprobación de la declaración de la Emergencia Nacional en Violencia de Género.

Este 8M

#Igual salario por igual trabajo, trabajo digno.

#Cupo laboral y ley integral travesti – trans sin discrecionalidad.

#Reconocimiento económico para el trabajo comunitario.

#Reconocimiento para los trabajos de reproducción social (domésticos y de cuidado)

#Busqueda y acompañamiento de familiares de desaparecidxs en democracia ¿Dónde está Tehuel?

#Políticas efectivas e integrales para abordar la violencia machista

Este #8M mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binaries ocupamos las calles para decir:

#LaDeudaEsConNosotras/es

#NoAlAcuerdoFMI #EmergenciaNiUnaMenos

(*)Mujeres de la Matria Latinoaméricana Libres y Diverses