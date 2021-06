Con Dezotti como titular, Boca igualó un récord histórico del fútbol argentino

La roldanense Martina Dezotti fue titular en el triunfo de este sábado de Boca, 6-0 ante Deportivo Español, y así escribió su nombre en una marca histórica. El equipo xeneize igualó un récord de 40 partidos sin conocer la derrota por liga que poseía el conjunto masculino, alcanzado durante la mejor época de Carlos Bianchi al mando del equipo. La racha del cuadro femenino empezó en abril de 2018, lleva 35 victorias y cinco empates y una increíble cifra de 193 goles convertidos y solo 14 recibidos.

Si bien dice a El Roldanense que no estaba atenta a semejante número, la jugadora local expresó que “es lindo formar parte de un plantel que hace historia”. Además, ella pudo completar 90 minutos después de tiempo. “Por suerte me veo bien. Hacía tiempo que no jugaba un partido completo, y me sentí tranquila y confiada”, contó la lateral izquierda de Las Gladiadoras que tiene contrato en el club hasta fines de año.

El holgado triunfo les permitió avanzar a cuartos de final del torneo, donde espera Independiente. Boca es uno de los firmes candidatos y Dezotti tiene esperanzas en revalidar la corona obtenida a principios de 2021. “Siempre hay que pensar en positivo. Si bien siento que todos los equipos vienen mejorando y los partidos se van haciendo más difíciles, tenemos el pensamiento en llegar a la final y poder consagrarnos una vez más”.

“Ojalá la racha continúe”, había dicho a este medio semanas atrás, cuando fue consultada sobre el posible récord que hoy es realidad. Ahora, la marcha sigue y ella traza un panorama: “Creo que físicamente somos superiores a cualquier equipo de la Argentina, y siento que tácticamente tenemos varias cosas que mejorar y seguir practicando”.