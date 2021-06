Con letra roldanense, sale al ruedo la comisión de parques industriales de Fisfe

La Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe), presidida por el industrial Victor Sarmiento, inauguró el martes pasado la Comisión de Parques Industriales. La misma estará conducida por Javier Martín, vicepresidente de la entidad, y tendrá de subcoordinador al empresario Román Guajardo, dueño de la empresa JMG con base en la ciudad de Roldán.

Su objetivo será el de potenciar la capacidad y apuntalar el crecimiento de los parques industriales de toda la región: «especialmente en aquellos lugares de la provincia donde menos recursos existen y donde más cuesta la implementación de este tipo de iniciativas”, señalaron desde Fisfe.

Por su parte, Guajardo consideró que se tratará de un trabajo articulado con el Gobierno provincial para llevar adelante acciones que permitan implementar soluciones y medidas destinadas a impulsar a todos los parques industriales de Santa Fe.

«En lo personal, estar designado en la conducción del espacio acompañando a Javier y a todo el comité ejecutivo es un honor y es parte del trabajo que se hizo en el Parque Industrial de Roldán donde a partir de distintas gestiones articuladas con el Gobierno municipal pudimos transformarlo y transformar la realidad de la comunidad roldanense», precisó el empresario.

La provincia tiene seis parques y 42 áreas industriales. Para el entramado productivo, con actividades muy diversas a lo largo de todo el territorio santafesino, es clave la consolidación de este tipo de espacios que potencian el desarrollo al ofrecer una amplia gama de servicios en un mismo lugar y facilitar la logística de las empresas.

Respecto al trabajo que se puede hacer desde la Comisión para fortalecer la presencia de empresas en los parques industriales, se apunta a consolidar la articulación de Fisfe con el sector público provincial y nacional. En este ámbito, se prevé impulsar la radicación de empresas, así como potenciar todo lo que se pueda hacer para mejorar instalaciones e infraestructura de parques industriales o ampliarlas.

«En cada lugar donde me toca participar lo hacemos con la bandera de la ciudad de Roldán y es importante que en esta flamante de comisión de Parques Industriales de Fisfe, la ciudad tenga representación y nada más ni nada menos que en la conducción. Es algo que me enorgullece y me plantea un desafío por delante», sostuvo Guajardo.