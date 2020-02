Movida solidaria para conseguir 300 kilos de arroz y llevar al Impenetrable Chaqueño

Un grupo de amigas formó una organización para colaborar con escuelas del Impenetrable Chaqueño. Se trata de Nexo Solidario, que se encarga de realizar colectas de alimentos y viajar a la zona para hacer talleres y tareas al interior de las instituciones educativas. Bajo este objetivo y a través de redes sociales lanzaron una campaña para recolectar 300 kilos de arroz que durará hasta el 5 de marzo y Roldán se sumó con dos puntos donde podrán recibirse las donaciones: el Bufet del CCUP, Pellegrini 342 y Tus Regalos, San Juan 446.

“Empezamos con una escuela que es la nº 1032 en el pueblo Sauzalito, en el Impenetrable Chaqueño. Después fuimos incorporando otras escuelas, tenemos una de educación especial y tres jardines de infantes. En el año 2013 emprendimos nuestro primer viaje como grupo, y siempre que vamos repartimos las donaciones en las distintas escuelas y hacemos actividades para los chicos, talleres de lectura, origami y cosas para motivarlos porque allá no hay clubes, cines, ni shoppings”, indicó Mariela Caruso, una de las integrantes de Nexo Solidario, en diálogo con El Roldanense.

La colecta está orientada a conseguir la mayor cantidad de kilos de arroz para hacer un guiso destinado al almuerzo de los chicos. Mariela contó que el año pasado les costó conseguir las donaciones de alimentos y por eso aprovecharon la repercusión mediática que está teniendo la problemática del hambre y la desnutrición para hacer esta campaña y potenciar la colecta y destacó que después de que empiecen las clases comenzarán a hacer campañas para conseguir útiles escolares.

El grupo viaja una vez al año y durante ese período llegan las donaciones de comida, aunque indicó que es muy probable que haga un viaje sola para coordinar que un camión con alimentos pueda llegar a la zona en las próximas semanas ya que la situación de las escuelas con respecto a los comedores es preocupante.

“Por orden del Ministerio el año pasado las clases tuvieron que terminar un mes antes porque no podían sostener el comedor escolar y los chicos si no hay comida no van a la escuela. Hoy en día la partida no llega a $20 diarios por cada chico y con esa plata hay que comprar para que los chicos del turno mañana tengan el desayuno y el almuerzo y los chicos del turno tarde el almuerzo y la merienda, y para muchos es la única comida del día”, señaló.

“Queremos agradecer puntualmente la masiva colaboración de la población de Roldán, vecinos y comerciantes dispuestos a ofrecer sus comercios y hasta sus domicilios para recepcionar las donaciones. Esta vez más que nunca Roldán de ha puesto la colecta al hombro, y estamos felices por ello”, destacó.

Otros puntos cercanos a Roldán para recibir la colecta son en Funes, en Marvel Food, Ruta 9 e Independencia, en La Torre de Papel, José ingenieros 4140 y en el Jardín de infantes Bosque Encantado, Eva Peron (ex Independencia) 1543. También en San Jerónimo Sur, en Terranova Eventos (La Casona) y en Fisherton, en Ghelfi Rodamientos, Eva Peron 7945.