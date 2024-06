Contrareloj: necesitan urgente dadores de sangre para un roldanense que debe operarse un tumor

Vicente Militelo, tiene 65 años, es un vecino de la ciudad que necesita de manera urgente dadores de sangre O- para poder afrontar una operación de un tumor cerebral. La cirugía es mañana miércoles por la tarde y en caso de no conseguirlos deberían posponer el turno. Familiares y amigos piden la colaboración para que las personas con ese grupo y factor de sangre pueden brindar su ayuda.

Desde hace más de una semana los allegados a Vicente Militelo trabajan intensamente en la búsqueda de dos o más personas que puedan ser donante de sangre O -, pero ahora lo hacen contrarreloj dado que la operación del vecino que vive en barrio Talleres está programada para este miércoles, pero como no aparecen los donantes se pone en riesgo la intervención quirúrgica.

Según comentaron a El Roldanense esta es la segunda operación que le tienen que realizar, hace un tiempo ya le retiraron con éxito un tumor, pero ahora le salieron lamentablemente dos tumores más y debe volver a operarse este miércoles a las 19hs, es por ese motivo que la búsqueda de los dadores es de forma incesante.

Aquellos que puedan y quieran donar se deben comunicar con Carlos Simón al 3416807952 y se coordinara los traslados.Los dadores tienen que tener entre 18 y 65 años, no haberse hecho ni tatuajes ni operaciones en el último año, no haber padecido ni hepatitis C y D y además no haber tomado medicación en el último tiempo.