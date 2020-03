Coronavirus: Amsler avalará reasignaciones presupuestarias para familias en emergencia

El titular del bloque Juntos por el Cambio, Roberto Amsler, expresó que avalaría una reasignación presupuestaria para contener a aquellas personas y familias que, producto del impacto económico ocasionado por la prevención del Coronavirus, queden en situación de extrema vulnerabilidad.

“Consideramos que frente a ello debemos actuar sin especulaciones, abiertamente, y brindar todo lo que sea necesario para que las familias en situación de emergencia puedan salir adelante y tener un sustento básico”, sostuvo en diálogo con El Roldanense.

“Sabemos –agregó- que hay muchas personas cuyos ingresos dependen de lo que obtengan día a día, y esas personas hoy no están pudiendo llevar a su casa lo básico para vivir porque se les cortó el trabajo (changa) Tienen a su grupo familiar penando por alcanzar las necesidades más elementales (comida, ropa, refugio), y no se puede estar

cerrado frente a esto”.

“Es por ello que nuestro Bloque decidió apoyar las acciones que eventualmente tome el Municipio para atender la emergencia, y hacer frente de manera clara a estos padecimientos tan dolorosos. Entendemos que el Municipio debe estar realizando un estudio minucioso de los gastos e ingresos para reasignarlo a soluciones concretas. Si

esto es así, nosotros queremos acompañarlo y apoyarlo”, sumó.

“Nuestra posición, aclaró Amsler, no tiene que ver con alineamientos políticos ni ideológicos, tiene que ver con traer soluciones y a acompañar todo lo que sea resolver los problemas del vecino más vulnerable”.

Nadie está exento

“Que a uno no le toque vivirlo no significa que no les ocurra a otros. Hemos recibido numerosos testimonios de personas, amigos, conocidos, que no saben cómo hacer para poner un plato de comida frente a sus hijos. Esto lo hemos visto y lo hemos escuchado y creemos que se puede ir agravando día a día. Hoy una persona en esa situación se encuentra en un estado desesperante. Hay que abrir los ojos, verlo con la máxima claridad, y estar dispuestos a generar las herramientas necesarias para paliarlo. Es esto lo que nos mueve y lo que vamos a considerar”, expresó el edil.

“Pedimos al ciudadano que respete las indicaciones que están brindando tanto el Gobierno Nacional como el Provincial y el Municipal. Son momentos de pensar en el prójimo y no en lo individual y para eso hay que escuchar y respetar las decisiones de los expertos, y no lo que cada uno piensa”, rogó.

“Pero también pensamos que los que tenemos un cierto poder de decisión tenemos que actuar sin ningún tipo de especulación ni mediocridad. Aunque se haya dicho muchas veces, creo más que nunca que esto lo superamos si todos nos unimos y nos solidarizamos”, concluyó.