Corral y Di Stefano, las espadas de Pullaro en la Legislatura “para frenar a Perotti”

El precandidato a gobernador de “Unidos para Cambiar Santa Fe”, Maximiliano Pullaro, diagramó una lista de diputados y diputadas de su máxima confianza, con “capacidad de gestión”, y “experiencia” en temas legislativos. Esa nómina, es encabezada por el exintendente de Santa Fe, José Corral, y la diputada y vecina de Roldán, Silvana Di Stefano.

Los postulantes recorren el departamento San Lorenzo, y gran parte de la provincia, el diálogo con vecinos y vecinas destacan que hoy seguridad, educación, trabajo y obras son los temas que se imponen en la agenda.

“Con el futuro gobierno de Pullaro vamos a trabajar mejor con los gobierno locales para disminuir los índices de violencia, como lo hicimos cuando fuimos gobierno”, anticipa Di Stefano, y aclaró: “La inseguridad es muy preocupante, trabajé en el Ministerio de Seguridad cuando Pullaro fue ministro, y era un trabajo 24-7, porque en esto se necesita mucho compromiso”.

“Actualmente no hay patrulleros en ningún lado, el gobierno de Omar Perotti se encargó de no cuidar los patrulleros que se habían comprado y no seguir invirtiendo, porque hay subejecución presupuestaria en Seguridad, no se gastó lo que tenía para invertir en materia de emergencia”, sentenció.

«Perotti llegó con un slogan vacío, prometiendo «paz y orden», nosotros pensamos y diagramamos un plan de seguridad, representamos experiencia y plan», garantizó la precandidata a diputada.

En tanto, Corral insistió en la importancia de que su lista saque más votos que la de Perotti “para mostrar que el cambio viene en serio”.

“Nuestro adversario es Perotti, que ahora quiere, desde la Cámara de Diputados bloquear al futuro gobierno, que va a ser un gobierno de cambio. El gobernador incumplió todas sus promesas de campaña, la de «paz y orden», y que iba a levantar al gigante, y terminó arrodillado al kirchnerismo”, recordó.

El exintendente de Santa Fe contó también que Perotti había prometido “congelar las tarifas eléctricas”, y sentenció: “No hay que hacer promesas imposibles de cumplir”.

En ese marco, Corral propuso: “Tiene que haber tarifas razonables, con una empresa eficiente, y que brinde un buen servicio, que es lo que no ocurre, tenemos tarifas desproporcionadas, y un mal servicio. El compromiso que tenemos es mejorar la empresa, que es de todos los santafesinos, hacerla más eficiente, sacarle los Ingresos Brutos a la tarifa eléctrica, y aliviar la carga para los consumidores y las empresas”.

Quien acompaña las diferentes recorridas, además de la precandidata a vicegobernadora, Gisela Scaglia, es el candidato a senador por el departamento San Lorenzo, Iván Ludueña, quien aportó: “Nuestro departamento aporta mucho, sin embargo nuestros caminos son un desastres, con obras casi inexistentes, por eso con Pullaro en la gobernación, y con Silvana y José desde la Legislatura, vamos a luchar y traer a nuestro departamento lo que le corresponde”.