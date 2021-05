Cortaron la luz, rompieron cerraduras y se llevaron hasta la carne y las cervezas

En horas de la madrugada del sábado, delincuentes irrumpieron en una casa de calle Castelli cuando la familia no estaba presente. Cortaron la luz, rompieron vidrios y cerraduras, forzaron rejas y se llevaron un numeroso botín, entre lo que se destaca un televisor, una antena de TV, una estufa, una máquina de soldar, dos sillones plegables, una garrafa de 10 kilogramos, un cuchillo de carnicero y hasta elementos que había en la heladera y el freezer, como carne y cervezas.

Como si fuera poco, en la casa quedó un ventilador roto que los ladrones intentaron llevarse y no pudieron. “Agradecemos a los vecinos que salieron a consolar nuestra angustia y bronca. También, que hayan llamado a la policía, que no encontró a nadie. Lo material no se recupera, pero que alguien tenga la facilidad de entrar a tu casa e irse como si nada nos deja muy preocupados”, dijo Anabel Gallego, dueña de casa, a El Roldanense.

Las imágenes de las cámaras de videovigilancia ya están siendo estudiadas, aunque la damnificada asegura que para ver las imágenes debe aguardar que éstas lleguen al Centro Territorial de Denuncias de Rosario, algo que todavía no tiene fecha. “La mayoría de quienes vivimos por calle Castelli hemos pasado por esta situación, pero nadie hace absolutamente nada”, agregó. Y sumó que en la zona no hay alumbrado público ni policías que patrullan regularmente.

Tras lo sucedido, tomó la determinación de asegurar aún más su casa. “Tengo mucha indignación. Roldán es un lugar hermoso en el que muchos invertimos para tener lo básico, que es un poco de seguridad. ¿Hasta cuándo hay que seguir esperando? ¿Qué más hay que hacer y quién está dispuesto a frenar esta situación?”, concluyó.