Cotos de la Alameda renueva por primera vez la comisión directiva de su vecinal

Cotos de la Alameda renueva su vecinal. El barrio es uno de los más tradicionales de la ciudad y por primera vez una comisión saliente le da paso a otra de manera democrática a través de elecciones en la que se presentó una lista donde el 100% de los integrantes son nuevos.

El pasado 16 de febrero se realizó la asamblea ordinaria donde se aprobó la gestión de la comisión directiva saliente, el 18 se presentaron las listas y este viernes -si todo se da dentro del marco de lo esperado- se promulgaría la conformación de la nueva CD.

“Es la primera vez en la historia del barrio que logramos dentro de un marco institucional hacer una renovación de autoridades La CD se puso en marcha hace dos años, en el marco de mucho aprendizaje, un camino muy lindo recorrido y logramos terminar este mandato y que ente el siguiente”, destacó Claudia Strazza, revisora de cuentas de la comisión saliente.

“Me gustaría invitar a que esta experiencia pueda ser un espejo. Nosotros somos gente grande, no tenemos una práctica de participación institucional, pero pudimos ver que lo mas importante de esta cuestión de trabajar en una vecinal o mirar a la comunidad a la cual pertenecemos es haber salido del lugar de la queja desde el teléfono y pasar a la conciencia de que hay un espacio de participación donde somos también parte de la solución y no solo de los problemas, no esperar solo al momento donde vamos a votar”, destacó.

Asimismo, reconoció que estos dos años la vecinal se visualizó como un espacio donde se buscan soluciones y donde se avanza. “Las vecinales son de los vecinos y las CD son solo unos espacios transitorios de gente que gestiona en nombre de los vecinos. El vecino es el verdadero dueño”, afirmó.

Entre los logros que apunta hacia la gestión de la CD saliente está la de haber trabajado de manera articulada con el municipio en diversos temas que era problemáticas en el barrio y que fueron mostrando avances, como por ejemplo, la recolección de restos verdes, el circuito de iluminación y con ello las condiciones de seguridad, los accesos, la poda y la escamonda en lugares puntuales, el mantenimiento de calles, y también haber sido parte de la gestión de reclamos ante la EPE.