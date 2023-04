Crisis social y económica: la Municipalidad debió triplicar la ayuda alimentaria

Producto de la crisis económica, y “la convicción de colaborar con todos los roldanenses que necesitan una ayuda para tener una vida digna”, la Municipalidad reforzó y reordenó la asistencia a través de la Secretaría de Desarrollo Social.

Entre las principales acciones, se decidió incrementar la ayuda alimentaria. “Lo que más nos preocupa es lo que afecta a la niñez”, advirtió la secretaria del área, Betiana Odesti.

Como dato puntual, la funcionaria explicó que en caso de la entrega de canasta de alimentos, de marzo de 2022 a marzo de 2023, el incremento fue del 260 por ciento.

“Las prioridades desde el inicio de gestión fueron muy claras, y es así que se fueron creando políticas públicas de calidad hacia los sectores que se encontraban completamente vulnerables y que, por años, habían sido desplazados, y excluidos”, señaló Odesti.

Además, contó que casi todo se hace con recursos propios, salvo unos pocos ingresos que llegan de provincia, y que son utilizados para los merenderos.

“También hay una gran crisis habitacional, con una Ley de Alquileres que no ayuda. Hoy, una familia para poder alquilar necesita unos 300 mil pesos para iniciar el proceso. Tampoco hay un plan de viviendas provincial, y todo recae en el Municipio”, detalló la secretaria.

En este sentido, contó que “hay gente que nunca se había acercado al Municipio para solicitar ayuda, pero hoy no pueden pagar ni el alquiler, porque perdieron el trabajo, o porque con un trabajo no alcanza. Hasta vienen personas que antes no requerían la ayuda del Estado pero ahora no encuentran otra alternativa”.

Entre algunas de las acciones o beneficios que realiza el municipio, está la canasta de alimentos, mercadería para comedores, escuelas y clubes, becas educativas, ortopedia, servicios de sepelio, farmacia, traslados o entrega de útiles escolares.