De la ciudad a la pantalla grande: un roldanense protagoniza la publicidad de una multinacional

“¿Me llamó, arquitecta?”. Así comienza la publicidad que protagoniza el roldanense Rubén Sánchez, alias Bubi, quien parece desenvolverse frente a las cámaras como si hubiese crecido en un set de grabación. La propaganda dura poco más de un minuto y tiene mucha relación con el trabajo de techista del joven local, quien heredó la profesión de su bisabuelo, su abuelo y su padre.

“Isolant es una empresa multinacional de aislaciones térmicas que siempre tuvo buena relación con mi viejo. Apenas lanzaron el producto en Argentina, él los apoyó mucho y hay muy buen vínculo con los dueños, como que somos de la familia”, contó Rubén a El Roldanense. “En la época de la pandemia debían hacer spots publicitarios e hicimos fotos en Rosario para un montón de banners. De hecho, si entran a la página, me van a ver”, contó.

Fue en ese momento que la empresa le ofreció ir por más y grabar una publicidad que se iba a rodar en mayo de este año en Buenos Aires. “Éramos varios techistas y, como yo soy el más pendejo, me dijeron si me animaba”, contó el protagonista local. “Les dije que sí, le dimos para adelante y me fui unos días para allá. Como experiencia, estuvo bueno y fue muy lindo”, describió.

“Mis compañeros de arquitectura y los que están metidos en construcción lo vieron, está copado”, detalló. Apenas se dio a conocer el video, su círculo íntimo comenzó a escribirle. “Me estalla el teléfono, me están volviendo loco”, dijo entre risas. “Encima lo subí a mi cuenta, que es nueva ya que nunca tuve redes sociales. Ya tiene muchas reproducciones y mandan mensajes mis amigos de Roldán, de Rosario y los de Córdoba, donde vivía hace 20 años”, señaló.