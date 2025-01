De no creer: lo detuvieron cuatro veces en un mes y sigue actuando

Un delincuente de 40 años se robó una moto del interior de una vivienda este sábado. Cuando la víctima nota el movimiento, llama a la Policía y minutos mas tarde tras realizar un patrullaje por la zona lo encontraron. Al detenerlo vieron una cara conocida: se trataba de un ladrón al cual habían apresado cuatro veces en el último mes.

Juan Ramón P. es oriundo de Rosario pero reside en Roldán y al menos en los últimos 30 días tiene cuatro entradas a la Comisaría, todas por hechos diferentes: en dos casos fue por usurpación de propiedad, uno por robo de un vehículo y este último por el robo de la motocicleta.

“Estas últimas son las más reciente, pero hay otras causas. No sabemos qué esperan para dejarlo preso, los vecinos ya no saben más qué hacer. Si las leyes no cambian, nunca se le va a poder devolver la paz a los ciudadanos de bien”, señalaron fuentes policiales en diálogo con El Roldanense.