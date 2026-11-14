De palo a palo: el prometedor futbolista roldanense que ideó una pretemporada para jóvenes arqueros de la ciudad

Teo Cara Figueroa, el joven arquero roldanense que actualmente juega en Arsenal de Sarandí, ideó una novedosa pretemporada en la que enseñará todo lo que aprendió en estos años de divisiones formativas. La propuesta está destinada a chicos de 5 a 13 años de edad y tendrá lugar durante diciembre, el mes en que vuelve a Roldán desde Capital Federal antes de reincorporarse a su club en enero. Las jornadas de entrenamiento abordarán no sólo las virtudes de un arquero, sino también la parte física y los tiempos de descanso.

“Es un proyecto que tenía ganas de realizar hace tiempo. Me parece una linda oportunidad para enseñar lo que aprendí entrenando y compitiendo estos años, y aportar algo a los más chicos de Roldán”, contó Teo, quien pasó por el club San Lorenzo y el CCUP antes de dar el salto a Temperley, desde donde pasó a su equipo actual. “La idea, principalmente, es transmitir mi experiencia. También, seguir formándome en este camino. Creo que hay muchos chicos con condiciones y ganas de crecer. También, siempre existe algo para mejorar”, dijo a El Roldanense.

Los entrenamientos tendrán una duración de 60 a 75 minutos, con grupos de seis chicos como máximo y sesiones que prometen ser dinámicas y divertidas. “Serán tanto de la parte técnica, para ayudarlos a resolver diferentes situaciones de juego, como de la parte física, para que puedan llegar bien a las prácticas de sus respectivos clubes. Lógicamente, siempre buscando mejorar en cada jornada”. También habrá pausa de hidratación y alimentación saludable, y pueden sumarse tanto quienes tienen alguna experiencia como quienes son nuevos en el puesto.

“Este fue un año de mucho aprendizaje y experiencia, algo que me ayudó a seguir mejorando. Sigo enfocado en mi carrera como arquero, entrenando y buscando lo mejor cada día”, mencionó el prometedor guardameta local antes de poner en funcionamiento la pretemporada. Las prácticas comenzarán el lunes 30 de noviembre y, para anotarse, hay tiempo hasta el viernes 27 y es necesario contactar con él al 3412814711 o a través de su cuenta de Instagram. “Lo único importante es que tengan ganas de aprender y disfrutar”, definió Teo.