De Roldán al Mundial: está en Qatar e irá a alentar a la Selección en las semifinales

(Material Exclusivo) Es de madrugada en Qatar y Patricio Bengoechea llegó hace unos minutos de hacer turismo por las calles de Doha junto a su familia. Es uno de los pocos roldanenses que están presenciando el Mundial de Qatar 2022 y se dispone a contar los pormenores del viaje, cómo fue la experiencia de alentar a la Selección Argentina durante los cuartos de final y qué fue lo que más le sorprendió. Lo hace antes del partido frente a Croacia, para el que ya tiene lista su entrada.

“Llegamos un día después del partido de Argentina contra Polonia porque lamentablemente no pudimos conseguir entradas para ese día”, cuenta Patricio a El Roldanense. Comparte la aventura con 11 parientes, sus dos tías con las respectivas familias y el hermano de su novia. Vieron in situ los partidos Brasil vs Camerún y Portugal vs Corea del Sur, y se trasladaron unos kilómetros para conocer Emiratos Árabes Unidos. Luego, volvieron para estar presentes en la victoria ante Países Bajos.

La idea de planificar un viaje surgió en una reunión familiar, cuando vieron que estaba por empezar el sorteo para comprar entradas. “Me anoté y tuve la suerte de salir sorteado a los dos meses. Dije ‘las compro, si después no voy las puedo devolver y me devuelven casi todo el dinero’”, expresa. Fue allí que comenzó la organización de la travesía al Golfo Pérsico, a vivir su primera Copa del Mundo. Actualmente, los 12 integrantes de la familia están alojados en departamentos.

Desde las tribunas del Lusail Stadium, festejó el histórico triunfo que clasificó a Argentina a semifinales. “La experiencia de ver a la Selección fue increíble. Desde el estadio, que por fuera es una hermosura, y el ambiente que generan los argentinos, hasta ver a los extranjeros que van literalmente a mirar a los hinchas, cantan y se quieren sacar fotos con nosotros”, describe. “Después, los nervios del partido, ir ganando, que nos empaten en el último minuto, los penales… Creo que nunca había pasado por tantos estados de ánimo tan distintos en tan poco tiempo”, detalla.

Si bien aún les faltan lugares por conocer, Patricio dice que ya recorrieron muchos sitios de la capital qatarí. “Lo que más me sorprendió es la increíble ciudad que construyeron donde hace no muchos años era todo arena. Qué hayan hecho esto en tan poco tiempo, es increíble”, relata. “De noche, la ciudad se disfruta mucho más, ver todos los edificios nuevos e iluminados es muy lindo”, agrega.

Tanto él como sus acompañantes consiguieron entradas y estarán este martes en el partido ante la selección croata. “Costó, pero pudimos conseguir todos. El ambiente es realmente una fiesta, hay gente de todo el mundo, todos tienen muy buena onda y te reís todo el día, todos los días”, señaló. “Hay muchos argentinos y muchas personas de países de Medio Oriente que son fanáticas de Messi y Cristiano Ronaldo”, profundizó. Se quedarán en Qatar hasta el día después de la final, con una gran ilusión: “Ojalá la juegue Argentina y podamos ver a la Selección”.