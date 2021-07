Denuncias por dos perros que tienen atemorizada a una cuadra en Tierra de Sueños 3

Un grupo de vecinos de Tierra de Sueños 3 pide soluciones en torno a dos perros que, la pasada semana, atacaron a una mujer por el Boulevard de la Alegría al 1000. Solicitan respuestas y que los animales sean trasladados a otro sitio, ya que, según cuenta la damnificada, no se trata del primer caso y cuenta con pruebas para certificarlo.

“Volvía de mi sesión de kinesiología y salieron desde el agujero de una cerca rota. A toda velocidad, se me tiraron encima y me mordieron los brazos. El abrigo me protegió, pero el pantalón de jogging no impidió que se me clavaran los dientes. Por suerte, no lograron tirarme al suelo. Cuando logré librarme de ellos, me toqué la cola y vi que se me había hecho una pelota que sangraba”, contó Claudia Bazán a El Roldanense.

Según expone en su relato, fue asistida por efectivos de la Guardia Urbana y llegó hasta la casa de donde salieron los animales. “Una joven dijo que no son de ella, que solo les da de comer. Ayer vi a dos perros asesinos, pero ella se refiere a ellos como perritos”, dice. No obstante, destacó la atención que tuvo la dueña de casa, ya que se comprometió, la asistió y trasladó para que le hicieran curaciones y le colocaran vacunas antirrábicas y antitetánicas en el Hospital Carrasco de Rosario.

Claudia esgrime que contó lo sucedido en el grupo de WhatsApp del barrio y que allí le dijeron que algo similar había acontecido con los mismos perros en una ocasión anterior. Incluso, dice que ya se han hecho denuncias. “Hay, pero fueron desestimadas. También mordieron en los glúteos a una persona mayor. Tengo todo en un chat privado que me lo mandó por fuera del grupo. Y en el mismo, otros admiten haber sido atacados”.

“Tienen antecedentes y son peligrosos. Una vecina me avisó que siguen sueltos, yo soy discapacitada y no puedo ir a mis sesiones de kinesiología, por temor”, narró. Y cerró: “Son una permanente amenaza para los chicos. Los perros y la falta de reglamentación y controles son un déficit en Roldán”.