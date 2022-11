Deportista roldanense junta fondos para viajar al norte y representar al país

Los días 19 y 20 de noviembre se disputará en Jujuy el Campeonato Internacional de Taekwondo, un certamen que podría tener a una deportista roldanense como protagonista. Se trata de Valentina Vega, quien ya se consagró campeona de forma individual y fue subcampeona por equipos en la misma competencia del año pasado, en La Rioja. Con este objetivo, actualmente junta fondos que la ayuden a solventar el viaje y competir.

Para ayudar a Valentina a concretar esta ilusión, se puede colaborar a través del popular sitio “Cafecitos”. Cada uno vale $100 pesos, se puede pagar la cantidad que uno desee y se accede mediante este link. “Para el viaje a Jujuy son 50 mil pesos entre inscripción, viaje, hotel y viáticos. Antes de eso, el 13 de noviembre hay una posible copa en Rosario; todavía no está confirmada, pero ahí serían $20 mil más”, contó Valentina a El Roldanense.

En paralelo, adelantó que durante los próximos días añadirá beneficios para quienes sumen fuerza a su cruzada. “Tengo toda la ilusión de volver a ganar, pero no quiero generarme demasiadas expectativas. Esta vez es diferente gane o pierda, es un objetivo que me planteo personalmente porque estoy sanando mi salud mental”, detalló. Y se permitió hablar sobre otra de sus metas: “Mi próximo gran objetivo es poder rendir a 3er DAN. Y eso tiene un costo de 550 dólares”.

El deporte como motor para luchar contra la depresión

Después de unos meses sin entrenar, Valentina quiere volver a ser. “Dejé de hacerlo porque hace muchos años que vengo con depresión. Fui a muchos psicólogos e hice varios tratamientos, pero no me daban resultados. El año pasado intenté volver a entrenar y competí, aunque luego volví a decaer”, expresó con entereza. “Este año tuve un despertar espiritual, porque toqué fondo. Gracias a Dios encontré un equipo de profesionales que me está acompañando a full, junto al apoyo de mi familia”, señaló.

El taekwondo es su motor, lo que la impulsa a superarse. “Es un día a la vez, realmente. A veces tengo recaídas pero sigo adelante. Para volver a mí, tenía que hacer nuevamente lo que me gusta y por lo que vivo”, argumentó. “Ahora entreno, hago gimnasio en el CCUP, voy a Arroyo Seco a hacer taekwondo los martes y jueves y después complemento con ciclismo”, sumó, y se mostró agradecida a la ciudad: “Roldán me recibió desde el primer día con los brazos abiertos, estoy súper agradecida”.