Desafío cumplido: los corredores roldanenses de Halcon Running hicieron cumbre en el cerro Champaquí

Luego de entrenar casi siete meses para cumplir con el desafío, los corredores roldanenses que integran el equipo Halcon Running completaron el Ultra Trail Champaquí el último fin de semana. Todos ellos lograron llegar a la cumbre del reconocido cerro cordobés al competir en diferentes marcas y, más allá de los resultados, destacaron haber superado todos los obstáculos de tamaña prueba. “A nivel grupal estamos felices. Es una carrera muy dura”, dijo Gerardo Ferrari, integrante del grupo, a El Roldanense.

Algunos integrantes del equipo partieron a las 5 de la mañana, otros a las 7, dependiendo de las distintas distancias en 16, 30, 42 y 60 kilómetros. “Fuimos por caminos que no son los mismos por los que circulan autos, sino que son senderos de campo muy finitos, de no más de un metro de ancho. Había bajadas, subidas y cuchillas peligrosas por los precipicios que tiene”, describió Ferrari. “Se corrió del lado de San Javier, no de Villa Alpina que es desde donde se hace trekking. Es mucho más duro que la caminata normal que hace mucha gente”, contó.

“Estamos muy contentos, todos los chicos del equipo pudieron lograrlo y disfrutaron, sufrieron, rieron, lloraron, de todo un poco. Es una mezcla de sensaciones. Hacía desde noviembre del año pasado que lo veníamos entrenando”, valoró Gerardo, quien bajó su marca de 10 horas en los 60 kilómetros (los hizo en nueve horas y media) y terminó entre los primeros 30 de 500 competidores. “Son muchos meses de preparación dura, un costado que la gente muchas veces no ve. Todos los chicos tuvieron excelentes logros”, resaltó.

Los nombres de todos los participantes:

60 km

Ferrari Gerardo

Mazza Martina

Ciampichetti Dante

Aguirre Valeria

Rodriguez Hernán

42km

Binaghi Rocío

Flecha Natalia

Saenz María Elisa

Mendoza Néstor

Porcu Mauricio

Basile Brian

Vivas Walter

30 km

Peckham Adriana

Bina Paola

Luna Ariel

Coloccini Mariana

Pando Florencia

Aluztiza Nardiela

16 kms

Marchano Pamela

Ortiz Matías