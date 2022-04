Desde el próximo lunes el Pami atenderá una vez por semana en Roldán

Después de haber suspendido su atención en la ciudad con el cambio de gobierno, el Pami volverá a realizar visitas periódicas a Roldán. Será a partir del lunes 18 de abril y durante todos los lunes de 8 a 12 en el Centro de Jubilados y Pensionados ubicado en calle Independencia al 100.

Así lo confirmó el titular de Pami de la Agencia Funes, Martín Consiglio en una nota enviada al Concejo de la ciudad tras un pedido realizado por el bloque Justicialista para que el Pami vuelva a realizar operativos móviles periódicos en la ciudad y de esta manera los Jubilados puedan realizar consultas y hacer trámites.

Además, según indicaron a El Roldandense desde el bloque, la intención es que agentes de Pami también capaciten a integrantes del Centro de Jubilados para que el resto de los días de la semana puedan brindar ayudas aunque no haya presencia de personal del ente nacional y de esta manera se puedan agilizar tramites.

Vale recordar que a mitad del 2021, la gestión de José Pedretti inició gestiones para que Pami instalara una agencia en la ciudad, lo cual en 2015 fue cajoneado por el gobierno nacional. Ante esta realidad, se logró que una vez por semana viniera personal de Pami, algo que se cortó con el cambio de gobierno y que ahora se retoma a instancias de un pedido realizado por el Bloque Justicialista en el Concejo y aprobado por unanimidad por el resto de los ediles.

En tanto, según comentó al diario La Capital la actual secretaria de Promoción Humana y Comunitaria, Betiana Odestti, desde que asumió la gestión de Daniel Escalante, venían realizando también gestiones para que Pami vuelva a atender en la ciudad. «Hablé reiteradas veces al jefe de Pami de la Agencia Funes, Martín Consiglio, que es el coordinador del área. Primero me prometió que enviaría personal en febrero, luego me dijo marzo pero que el municipio debía ir a buscar al empleado a Funes dos veces a la semana, a lo que le respondimos que podía contar con eso. Hace unos 20 días, junto con el intendente mantuvimos una audiencia con Consiglio donde nos comunicó que era imposible que personal del Pami, tanto de Funes como de Carcarañá, viniera a Roldán porque no lo permitía la ART”, agregó.

La funcionaria sumó que junto al intendente también le plantearon a Consiglio la necesidad de contar con una Agencia en la ciudad (algo que se viene intentando desde 2013) pero la respuesta que obtuvieron fue que no era posible porque entre Funes y Roldán hay sólo 17 mil afiliados y por la cercanía con las agencias de Funes y Carcarañá, no iban a autorizar una para Roldán, a no ser que lo determine la titular de la delegación Rosario, Yanina Muratore.