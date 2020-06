Nuevas habilitaciones: desde este sábado cambia el horario comercial en Roldán

En virtud de las nuevas disposiciones anunciadas por el gobierno provincial, la Municipalidad de Roldán comunicó que a partir de este sábado se habilitan la extensión de horarios de los los comercios minorista y mayoristas y por este fin de semana quedan habilitadas las reuniones familiares con el permiso establecido.

En tanto, a partir del lunes 8 de junio comenzarán a funcionar en la ciudad las actividades deportivas y la actividad en bares y restaurantes, cada una de ellas con sus respectivos protocolos.

Las nuevas reglamentaciones anunciadas serán de acuerdo a las siguientes disposiciones:

# Los locales comerciales funcionarán todos los días en el horario de 8 a 19, es decir, se extiende una hora más.

# Las reuniones familiares deberán ser de no más de 10 personas y realizarse en domicilios particulares. Se efectuarán los fines de semana, de 9 a 19. Se deberán mantener medidas de distanciamiento, no compartir vaso ni cubiertos. Preferentemente tratar de no gritar, para evitar que se propaguen gotas de saliva.

Para este tipo de reuniones, será necesario contar con un permiso especial que está disponible en la página del gobierno provincial (www.santafe.gob.ar/ms/covid19).

En ese permiso deberán constar los datos de los asistentes a las reuniones, incluso de los menores de edad.

Por otra parte, el decreto que dio a conocer el municipio este viernes se refirió a la habilitación que desde el lunes tendrán las actividades deportivas individuales y se autorizaron aquellas actividades que se pueden realizar sin contacto, sin elementos o con elementos propios y bajo estricto cumplimiento de los protocolos previstos para cada uno.

Los deportes habilitados son: running, tenis, golf, tenis criollo, pelota paleta, canotaje, remo, vela, kitesurf, SUP, esquí acuático, wakeboard, padel ,fútbol tenis,bochas ciclismo, tiro con arco, tiro y equitación.

# Podrán realizarse con participantes que superen los 16 años y sólo con un sistema de turnos.

# Todos los deportes habilitados deberán realizarse en forma individual.

# La ocupación tanto en clubes como en gimnasios será mucho menor a la habitual.

# Los espacios deberán con mucha ventilación y distanciamiento.

# No se habilitarán los vestuarios ni se permitirán expectadores. Cada deportista deberá cambiarse y descambiarse en su casa.

Sobre la habilitación de bares y restaurantes se establece que se trabajará con protocolos y el horario de los locales, de lunes a lunes, será de 7 a 23.

Al respecto, en el decreto firmado por el intendente se remarcó que como en las otras actividades habilitadas se planteará la trazabilidad, es decir, que los clientes deberán sacar turnos y dejar sus datos personales para que el municipio lleve un registro de los asistentes.

Se requerirá como medida la desinfección del calzado de los asistentes así como la limpieza de superficies y objetos de uso frecuente

Para este tipo de reuniones, y cada una de las actividades será necesario contar con un permiso especial que está disponible en la página del gobierno provincial (www.santafe.gob.ar/ms/covid19).

Cada rubro comercial habilitado deberá hacerse responsable por el cumplimiento de los protocolos específicos establecidos por la Provincia de Santa Fe.

Por último, el decreto habilita la concurrencia a los cementerios.

Haciendo clic acá se pueden consultar todos los protocolos vigentes para cada una de las actividades habilitadas.