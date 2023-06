Comprometerse y participar: alumnos del Paul Harris impulsan nuevamente el Centro de Estudiantes

Luego de un año de transición en el que aprendieron sobre la marcha y pensaron en diversos proyectos, los alumnos del Instituto Paul Harris formaron un centro de estudiantes muy nutrido. A contramano de lo que sucedía en años anteriores, esta vez los representantes del espacio fueron designados en elecciones de las que participó todo el alumnado, desde primero hasta quinto año, con tres elegidos por curso. Si bien durante el 2022 les costó llevar a cabo sus iniciativas, esta vez prometen que la situación es diferente y apuestan por hacer oír su voz.

“Quisimos hacer algo más presente con cada uno de los alumnos y alumnas, para que se note que esta escuela tiene su centro que encuentra soluciones e ideas”, contó Lautaro Tudini, quien fue presidente el año pasado, a El Roldanense. “El proyecto general que impulsamos es ese, estar presentes, plantarnos un poco más, seguir investigando. Antes, la mayoría de nosotros no sabíamos qué era esto”, añadió. Así como en el pasado no conocían a ciencia cierta de qué se trataba, ahora mismo piensan en tener actividad política dentro de la escuela.

Cinco representantes del centro se reunieron para contar a este medio cómo fue el proceso de construcción y en qué piensan a futuro. “Ahora tenemos más alcance, somos más gente, estamos más informados que el año pasado. En 2022 fue todo a pulmón, improvisado, y esta vez lo hicimos de manera más organizada”, relató Luisina Besteiro, actual presidente del centro. “Siempre lo explicamos, somos estudiantes y nadie es más ni menos. Eso es lo que nos mantiene tan unidos, ya que estamos todos a la par”, destacó.

Uno de los propósitos que hoy tiene el grupo, integrado por casi 60 estudiantes, es replicar lo hecho por un centro que tiempo atrás fue modelo para la región desde el Paul Harris. “Eso se perdió con los años, así como el impulso, la ayuda y todo lo que se había logrado. Actualmente, es una vuelta a empezar a través nuestro”, describió Tudini. “El centro de estudiantes hoy está más sólido, hay mucha representación y todo el tiempo recordamos que es un órgano autónomo”, puntualizó Besteiro.

Día a día, los alumnos piensan en proyectos que puedan traducirse en soluciones para los chicos. “Uno que presentamos se trata de una tolerancia que se extiende de 15 a 20 minutos y se solicita a la dirección para los chicos que llegan al colegio en transporte público”, contó la presidente. “Muchas veces hay problemas con el interurbano y esas media faltas, o tardanzas que se van acumulando, pueden dejarte libre. También es importante por seguridad. Lo mismo sucede a la salida, después nadie puede hacerse cargo de lo que pasa puertas para afuera”, sumó.

“Como parte del mismo proyecto, vale destacar que muchos colectivos pasan antes de que termine el día de clases”, continuó en tema Tudini. “Entonces, proponemos que se les permita salir antes. Es algo que ya se ha hecho en la escuela, como por ejemplo con los chicos que necesitan retirarse unos minutos antes para llegar a algún deporte”, argumentó. No son las únicas ideas en las que piensan, sino que también proponen sumar un roperito solidario al patio del IPH.

Muchas de las iniciativas que analizan son ideadas y depositadas por los alumnos de forma anónima en un buzón que el centro colocó en la escuela, decorado con imágenes de Diego Maradona y Lionel Messi. “Los alumnos presentan proyectos, propuestas, y se refieren a qué quieren hablar, por ejemplo si hace falta dialogar más sobre educación sexual. Cada viernes abrimos la caja y leemos los mensajes”, señaló Luisina. “Nos sorprende la cantidad de papeles que hay, da placer leerlos y hay ideas que son muy interesantes a las que tenemos que dar lugar”.

En paralelo, buscarán realizar un ciclo de charlas para lo que resta del año. Una de ellas tiene como foco el autismo. “Es un tema que no se trata mucho, pero es muy importante conocer qué es, hablar con fundamentos, conocer los distintos grados que hay y cómo establecer una relación con las personas que no dejan de ser estudiantes como nosotros”, analizó ella. “El año pasado también quisimos que se dé una charla sobre salud mental y prevención al suicidio, que al final no se terminó dando”, profundizó.

A principios del ciclo lectivo, los integrantes invitaron al diputado nacional Eduardo Toniolli, como impulsor de la ley de centro de estudiantes en la provincia. “Es uno de los máximos exponentes y la idea fue que él nos pueda dar ideas y nuevas dinámicas. También, para entender qué es un centro”, expresó Lautaro. “Todo el tiempo nos informamos, investigamos y buscamos salidas, pero la visita de Toniolli fue un paso muy importante», espetó. En este camino, una de las cosas que buscan mejorar es la comunicación con la dirección del instituto.

“La comunicación no está siendo muy efectiva. Se perdió un poco la fluidez, pero nosotros y nosotras vamos a seguir con lo mismo más allá de que disguste”, puntualizó el ex presidente. “Al no querer pasar por encima de la dirección, muchas veces nos quedamos esperando respuestas que no llegan. Eso te hace perder un poco de tiempo y retrocedes con los proyectos”, aseguró Besteiro. “Esta vez intentamos no esperar tanto las respuestas y accionar por nosotros mismos, para que por fin la escuela pueda avanzar”, detalló. “Hoy nos ampara la ley”, opinó Candela Pilosio, otra de las integrantes.

Junto a Luisina y Lautaro, Juan Diego Boglioli es el vicepresidente, Lara Wissler la secretaria, Kevin Meyer el tesorero y Avril Meyer la subsecretaria. A posteriori de un año en el que aprendieron mientras desandaban el camino, ahora apuestan por consolidar el espacio. “El centro está para escuchar al alumno antes de que recurra a otros lugares en donde no va a ser tan escuchado”, puntualizó la cabeza del grupo. “Hacemos lo que hace un centro de estudiantes, plantear las problemáticas de los alumnos y alumnas y proponer una solución”, concluyó su antecesor.