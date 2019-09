Después de la pirotecnia, buscan prohibir la circulación de motos sin escape

El bloque de Cambiemos del Concejo Municipal presentó un proyecto que busca prohibir en la ciudad la circulación de motocicletas, ciclomotores, cuatriciclos y todo tipo de vehículo cuyo sistema de salida y expansión de gases (escapes) causen ruidos excesivos perjudiciales para la salud y convivencia de la población.

“Quedan particularmente prohibidos los escapes libres, abiertos y/o modificados destinados a producir impactos sonoros abusivos y dañosos”, señala el proyecto que lleva la firma de Roberto Amsler y que busca además derogar la ordenanza que ya rige al respecto en la ciudad y modificarla por una nueva.

En ese marco, el edil señaló que el proyecto va en línea con el sancionado recientemente y que regula el uso de pirotecnia en Roldán ya que las personas con autismo, adultos mayores, entre otros grupos, también se ven seriamente afectados en su vida diaria por este tipo de ruidos molestos.

Así, la normativa legisla también sobre velocidades máximas (estipula una velocidad de 40km/h) y prohíbe la circulación en casos de que el conductor o su acompañante no posean casco o cuando se carezca del carnet. Además, exige a las estaciones de servicio que no expendan combustible a quienes no cuenten con esa medida de seguridad.

En cuanto a las multas, establece: “Se fijará una multa de 75 litros de nafta súper y retención del motovehículo a quien condujera su motocicleta, cuatriciclo, triciclo o ciclomotor a niveles sonoros manifiestamente abusivos y dañosos para la salud humana. En caso de reincidencia se sumarán 100 litros de nafta súper a los originalmente establecidos”, entre otros puntos.

La Guardia Urbana Municipal (GUR) será la encargada de controlar, examinar y retener a todo vehículo que no cumpla con las normas indicadas, y a labrar el acta de penalización. Asimismo, la Secretaría de Gobierno dispondrá una “mesa de coordinación semanal” con la intervención de funcionarios de responsabilidad tanto de la GUR como de la Policía Provincial, fijándose en la misma la distribución de los puntos de control, la asignación del personal ejecutante, los vehículos necesarios para los operativos, el equipamiento y los elementos de control para el efectivo cumplimiento de la ordenanza.

Por último, se prevé una campaña de información acerca de las nuevas disposiciones, procurando transmitir a la ciudadanía el alcance de las normas, las contravenciones que se incorporan, y la prevención de las infracciones y las consecuencias que de ellas se derivan. Dicha campaña deberá realizarse en un plano no mayor al mes de sancionada la presente ordenanza y durante el tiempo que Departamento Ejecutivo y el Consejo Deliberante estimen necesario.