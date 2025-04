Di Stefano: “Es hora de modernizar nuestra Constitución para garantizar mayor transparencia”

La diputada provincial y presidenta del Bloque de la UCR, Silvana Di Stefano, se refirió a la necesidad de avanzar en la reforma parcial de la Constitución de Santa Fe, para consagrar políticas actuales que impidan retroceder en cambios implementados en la provincia.

“Nuestra Constitución provincial, reformada en 1962, necesita una actualización que garantice mayor transparencia institucional, modernización del Estado y una mejor representatividad democrática”, afirmó Di Stefano.

Entre los cambios que se proponen, la diputada resaltó la importancia de establecer en la Carta Magna la imposibilidad de que personas condenadas por delitos fijados por ley puedan ser candidatas a cargos electivos. “Si bien ya existen leyes provinciales como la de Ficha Limpia que regulan este punto, es fundamental que queden plasmadas en nuestra Constitución no sólo para reforzar la legitimidad democrática sino para garantizar que esto no pueda ser modificado a futuro”, explicó. “Queremos una Constitución que excluya a los corruptos de la función pública: si robaste no podés ser candidato”, insistió.

En ese marco, enunció que otro de los puntos habilitados para la reforma es la eliminación de la inmunidad de proceso de los legisladores. “Sencillamente es la eliminación de los fueros, porque es un privilegio injustificado. Nadie puede estar fuera de la Ley y mucho menos quienes representan a la ciudadanía en cargos electivos”, dijo.

“Nosotros proponemos y damos la discusión. Otros dicen que hay que reformar la Constitución pero se oponen a todo. Y oponerse sin un análisis serio frena el progreso; es necesario un debate abierto y constructivo, sin mezquindades políticas”, pronunció Di Stefano.

Otro de los ejes claves es la precisión sobre la reelección de legisladores, tanto diputados como senadores, que hasta el momento es indefinida. «Es importante dar claridad y previsibilidad al sistema electoral», señaló la diputada, quien además es candidata a convencional departamental junto al intendente de San Lorenzo, Leonardo Raimundo.

Finalmente y en consonancia con lo planteado por el gobernador Pullaro, se refirió a la inclusión de la Causa Malvinas en la Constitución provincial. “Este proceso también tiene que ser una oportunidad para reivindicarnos. Es la ocasión para ratificar nuestra legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, por ser parte integrante del territorio nacional, tal como lo enuncia la Constitución Argentina, desde la reforma de 1994”, concluyó.