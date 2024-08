Día del Niño: realizan una gran colecta de golosinas para donar a los merenderos de la ciudad

Se acerca el Día del Niño y, de la mano con las diferentes actividades que habrá en la ciudad, vecinos de barrio Las Tardes harán una nueva colecta de golosinas para donar a merenderos de Roldán. La iniciativa tuvo su origen en la Navidad de 2017 y, con el paso de los años, se fue haciendo extensiva a cada celebración de mediados de agosto. Se trata de una labor colectiva que fue sumando ayudantes y esconde una historia de superación familiar. Hay tiempo para colaborar hasta el próximo 16/8, cuando harán la entrega a las instituciones.“Mi hermano y cuñada son sordos y se mudaron desde Pergamino a Roldán. Yo ya vivía acá y busqué una manera de ayudarlos a integrarse a la comunidad ya que, lamentablemente, cuando uno tiene una discapacidad no es fácil”, explicó Raquel, una de las responsables de esta propuesta, en charla con El Roldanense. “Como mi hermano solía vestirse de Papá Noel en Pergamino y repartía caramelos a los chicos, se nos ocurrió que podía hacer lo mismo acá”, contó, recordando la génesis de la iniciativa, siete años atrás.En aquella Navidad, tomaron ideas de dos vecinas, Lorena y Tina. La primera fue reunir juguetes y ayudar a un merendero local; la cantidad se hizo cada vez mayor y eso hizo posible llegar a más lugares. La segunda, en tanto, fue hacer una rifa para comprar juguetes nuevos, una propuesta a la que se sumaron varios emprendedores del barrio con distintos premios. Pronto, la actividad comenzó a hacerse de igual manera en cada Día del Niño. “Juntamos golosinas y armamos golosineros con formitas de animales con muchísimo amor”, describió.“La idea es que cada merendero tenga una sorpresita para entregar en su fiestita”, detalló la entrevistada, y añadió que la lista de vecinos que se unieron a la movida es amplia. “La chica de Viag en Casa nos dona las bolsitas. Brenda, Alan, Paula, Guillermina y Celeste recortan y arman cartitas junto a Marcelo y su esposa Raquel, mi cuñada y tocaya”, profundizó. “Este año se dio algo muy lindo, nuestra vecina Daniela está atravesando un proceso de enfermedad y decidió aprovechar su licencia para ayudar. Un aplauso muy especial para ella, una guerrera”, sumó.Raquel señaló que no pertenecen a agrupaciones políticas o religiosas y mostró su gratitud a la comunidad. “Lo hacemos desde el corazón y sabemos que no es mucho porque solo son dos veces al año. Las personas de los merenderos trabajan a diario y siempre necesitan que la gente les acerque alimentos para poder armar sus viandas”, afirmó. “Lo nuestro es un granito de arena. De parte nuestra y de Marcelo y su esposa, le agradecemos a la gente de Roldán por todo lo que nos ayudan cada año, permitiéndonos llegar cada vez a más niños”, expresó.Hay tiempo de colaborar hasta el 16 de agosto. Si estás interesado en donar golosinas, podes comunicarte al 3413259532 (Raquel), 3412800204 (Daniela) y 3412801665 (Paula).