El día después del orgullo: Roldán Diversa organiza su primer evento masivo en la ciudad

Roldán Diversa organiza para este domingo 3 de julio su primera actividad masiva. La agrupación, que hace un año viene trabajando en la ciudad, encarará una actividad en el marco de la celebración del Día del Orgullo Gay, aunque planean llevarlo un poco más allá de ese día en particular.

“No vamos a tratar el orgullo, sino lo que viene después. Lo vemos desde otro lugar, hay muchas personas que somos parte de la comunidad que no nos sentimos representados del todo por el concepto de orgullo. Si bien sirvió mucho para salir de forma contundente al mundo, y abrió puertas, hay algunas formas que en este momento no van. Necesitamos construir una sociedad mejor, no importa un sector u otro, todas las personas somos importantes y de eso trata la diversidad, que todos seamos diferentes y tengamos la misma oportunidad”, reflexionó Fernando Malenchini, uno de los referentes de ese espacio en la ciudad.

Así, este domingo tienen pensado instalarse en el Playón del Paseo de la Estación donde habrá intervenciones de pintura y de teatro y donde todos serán invitados a expresarse y participar.

“Es una actividad para toda la familia, y el objetivo es usar la expresión artística para abordar la afectividad y las emociones, haciendo hincapié en la importancia de lo que sentimos y lo necesario que es saber gestionarlo y expresarlo al mundo para desarrollarnos en todo nuestro potencial. Cuando nos encontramos en esa tarea, conectamos con lo más esencial para ponerlo justamente en ese camino de crecimiento personal, y es ahí donde todas las personas compartimos lo mismo desde distintas miradas, podemos aprender unas de otras, generando vínculos más sanos y transformadores”, agregó Fernando.