Endometriosis: encuentro en el Monumento y la historia de una roldanense que padece la enfermedad

Jaquelina Orzekowsky es una mujer roldanense que vive en Tierra de Sueños 1 y que padece Endometriosis. Este domingo se realizó en el Monumento Nacional a la Bandera un encuentro en el marco del Día Internacional de la Endometriosis que se conmemora todos los 14 de marzo, en el cual Jaquelina dijo presente. Conocé su historia y por qué es tan importante que salga la Ley.

La Organización Mundial de la Salud ha declarado al 14 de marzo como el Día Mundial de la Endometriosis y a marzo como el mes amarillo en referencia al color que representa esta enfermedad teniendo en cuenta a los primeros folletos informativos sobre endometriosis difundidos en 1980 por The Endometriosis Asociation of América a numerosos países del mundo.

‘‘Una vez al mes en cada ocasión que me indispongo me despierto a la madrugada una puntada muy fuerte y me agarra una descompostura en el estómago, me tiemblan las manos y se me van los ojos hacia atrás y hasta a veces el cólico es tan fuerte que los ojos se me van hacia atrás. Esta enfermedad es una situación que padezco desde los 21 años’’, explicó la ciudadana local que es integrante de la agrupación @NoexagaeroTengoEndo en diálogo con este medio.

Según la Asociación Argentina de Endometriosis, se trata de una enfermedad ginecológica benigna que básicamente afecta 70 millones de mujeres, es decir 1 de cada 10. Se la denomina como una enfermedad multifactorial, dado que no tiene un origen establecido

‘‘Gracias a Dios tengo dos hijos, pero tuve que hacer un tratamiento para tenerlos y así mismo corrí muchos riesgos en cada uno de los embarazos, producto de esta enfermedad. Es una situación que no solo la padezco yo, sino que además mis hijos y mi marido en cada oportunidad que me indispongo tienen que estar atentos a como socorrerme’’, detalló Jaquelina y agregó: ‘‘Cada mes siento que me muero’’, detalló la vecina de Tierra de Sueños 1.

‘‘Existen días que no puedo estar parada y que me tira a la cama. Los tratamientos son muy caros, es por eso que exigimos que salga ley ya, en la cual pedimos atención integral para quienes son diagnosticadas y de esa manera puedan ser atendidas y que mejoren su estilo de vida’’, solicitó.

Durante la tarde de este domingo, se juntaron en el Monumento Nacional a la Bandera y Roldán dijo presente con la intervención de Jaquelina para que la endometriosis que afecta a una de cada diez mujeres, no sea tratada como un dolor normal y que de menstruación se debe hablar desde temprana edad porque un diagnóstico a tiempo es urgente y necesario.