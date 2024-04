Día Mundial de la Concientización sobre el autismo: este sábado se hará la mateada en la Plaza Evita

Luego de que el pasado 2 de abril se conmemorara el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, este sábado 6 tendrá lugar la mateada anual en la Plaza Evita. Comenzará a las 16 horas, se extenderá hasta las 18:30 aproximadamente y contará con diversas atracciones para los más chicos. Será la quinta edición de este evento en la ciudad, realizado por primera vez en 2017 y puesto en pausa durante la pandemia. En diálogo con El Roldanense, Sabrina Gammuto, representante de la ONG Padres Autismo, brindó mayores detalles.

“Durante el año haremos muchas otras actividades, aunque esta fecha es la más importante para visibilizar a nivel provincial, nacional y mundial. Todas las agrupaciones estamos haciendo actos alrededor del mundo para concientizar”, contó Gammuto. “Esta jornada se hará en un ambiente muy distendido para que los chicos la pasen bien. No habrá ruidos ni música que los haga sentir mal, sino que será un momento agradable para pasarlo entre familiares, amigos y vecinos. Queremos compartir y aprender a convivir”, precisó.

La mateada es abierta para que asista toda la sociedad. De hecho, es usual que concurran personas que colaboran con la organización desde hace años y otras que conocieron su trabajo recientemente. “Es una fecha importante para estar juntos como sociedad. También se acercan funcionarios de la ciudad y la región”, describió Sabrina. “Es importante trabajar con ellos, con el fin de hacer un lugar más amable para las personas con discapacidad y, en este caso, con autismo. Se pueden llevar adelante políticas públicas que impacten en la vida de ellos”.

Durante el evento de este sábado y los que se realizarán durante el año, se trabajará en la temática de que el autismo no se da sólo en la niñez. “Es uno de los tantos mitos que existen, y tenemos la premisa de que no acaba a los 18 años. Es una condición que dura toda la vida”, detalló. “Tenemos que remarcar los apoyos que las personas necesitan a medida que se convierten en adolescentes y adultos. Allí hay muchísimo por trabajar y hacer no solo en lo educativo, sino sobre todo en espacios lúdicos y recreativos”, planteó.

A la par, Gammuto enfatizó en que “se está trabajando muchísimo” en educación de nivel secundario y terciario. “Incluso, en algo que representa una deuda del Estado en general, la inserción laboral de las personas con discapacidad, y más en el ámbito del autismo”, expresó. La mateada, en tanto, contará con diversas atracciones como inflable, pochoclos, una merienda y diferentes sorpresas. Además, la organización contará con folletos y estará disponible para ofrecer información a nuevas familias que deseen unirse.