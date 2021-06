Se quedó sin trabajo y con la indemnización armó un emprendimiento de reciclaje que le cambió la vida

Cada 5 de junio se conmemora el «Día Mundial del Medio Ambiente» con el objetivo de que las personas y comunidades se conviertan en agentes activos del desarrollo sostenible y de protección del medio ambiente.En Roldán, Roxana Ibarra trabaja en el reciclado de PET, cartón y vidrio y en dialogo con El Roldanense nos cuenta cómo comenzó con la tarea que la llevó a vivir de una manera diferente.

‘‘Hace dos años me había quedado sin trabajo, tenía un dinero por la indemnización y no sabía que hacer, hasta que decidí retomar una cuenta pendiente, que era la de reciclar. Me compré una pequeña chata y así comencé a recorrer Roldán durante las mañanas y las tardes para poder recolectar latitas, botellas de vidrios y las botellas PET’’, explicó Roxana.

‘‘Las primeras recolecciones que realice fueron en el 2019, a través de la posibilidad que me dieron los dueños de negocios y bares de dejarles canastos para que las personas coloquen allí el material reciclable. Mi labor fue de recolectar todos los días lo que iban dejando y de esa manera me di cuenta que podía ir realizando un nuevo trabajo basado en el cuidado del medioambiente’’, recordó.

‘‘Cuando empezó esta idea de trabajar sobre el reciclaje, dimos el primer paso en forma conjunta con mi marido, luego con el paso del tiempo, se sumó mi hija y ahora también forma parte de este equipo Claudio Rios que es el encargado de realizar el proceso de separación de todo lo que recolectamos’’, explicó Roxana y agregó: ‘‘Gracias a Dios con la chata que tengo ploteada con Roxy recicla y el trailer, me puedo mover para poder realizar las recolecciones. Es un trabajo que tiene mucha demanda de tiempo y dedicación, pero cuando nosotros llevamos el plástico, el vidrio o el cartón que ya recolectamos, y sabemos que eso vuelve a ser reutilizable no solamente nos sentimos contentos porque terminamos nuestro labor, sino que además ayudamos a cuidar el medio ambiente’’.

Por último Roxana agradeció: ‘‘Estamos muy agradecidos a la Municipalidad de Roldán, y específicamente al Intendente Pedretti y a German Wirsch que nos permite hacer nuestro trabajo mucho más fácil gracias a la política de clasificación con las campanas e islas que nos permitió aumentar las cantidades, además del alcohol y los elementos para nuestro cuidado como guantes, lentes y borcegos’’.

‘‘Invitamos a todos aquellos que estén interesados a conocernos en nuestro instagram @roxyrecicla y a nuestro Facebook y verán que cuidar el medioambiente es algo de todos los días y con un mínimo esfuerzo’’, finalizó.