Diez lotes en Tierra de Sueños 3, parte del patrimonio por el cual llevan a juicio al Delfin Zacarías

David Delfín Zacarías hace tres años fue condenado a 16 años de prisión por ser responsable de una cocina de cocaína en Funes donde se lo encontró con una producción de 300 kilos de esa sustancia. Pero ahora se le viene un nuevo juicio como desprendimiento de esa causa: lo acusarán ante el Tribunal Oral Federal 1 de Rosario de ser líder de una organización criminal dedicada a lavar activos de origen ilícito producido por el comercio de estupefacientes, introduciendo al circuito legal bienes de origen espurios.

En junio de 2018 a Zacarías lo condenaron a partir de tres fuertes elementos: haber sido detenido in fraganti el 5 de septiembre de 2013 en una casa de la calle Las achiras en Funes donde se cocinaba droga. Junto con él fueron condenados también los miembros más estrechos de su familia. Ahora todos ellos vuelven al estrado acusados por poner en circulación en el mercado formal el dinero procedente del comercio de drogas según la acusación que elevaron el fiscal federal Claudio Kishimoto y el auxiliar fiscal Franco Benetti, tras una pesquisa en la que fue querellante la Unidad de Investigación Financiera (UIF) y la Procuración de Lavado de Activos (Procelac).

Responderán por blanquear fondos del narcotráfico doce personas en total. También estará Jorge Zacarías, hermano del principal investigado, a quien se le secuestró una notebook en una casa de Timbúes, que contenía datos de relevancia sobre operaciones de lavado de activos por una serie de operaciones de compraventa de bienes inmuebles en diversos complejos de la desarrolladora Tierra de Sueños.

El inventario de bienes adquiridos con dinero sucio según la fiscalía incluye vehículos diversos, motocicletas, un bloque de veinte cocheras en un edificio de Rosario, terrenos, departamentos, casas y fideicomisos inmobiliarios.

Entre ellos se cuentan diez terrenos por 200 mil dólares en Roldán del loteo Tierra de Sueños 3 en Roldán, otros 17 lotes por 219.300 dólares en Tierra de Sueños Puerto General San Martín, y nueve terrenos y tres cunas náuticas en el loteo Tierra de Sueños Boating / Arroyo Seco. La fiscalía considerada inconsistente la relación de estas posesiones con el perfil patrimonial de Zacarías que se encontró inscripto en 2011 en la Afip en el rubro “Servicios de transporte automotor de pasajeros mediante taxis y remises, alquiler de autos con chofer”, con ingresos de hasta 15.000 pesos. A su vez, entre los años 2004 y 2014 no presentó declaraciones juradas y estuvo inscripto hasta junio de 2011 en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes.

Los bienes implicados en las operaciones de lavado fueron puestos a nombre de terceros, en general familiares de David Zacarías, y con reiteradas transferencias en algunos casos. La numerosa cantidad de vehículos que atesoró Zacarías (Toyota Rav, un Alfa Romeo cupé, un Audi, cinco motos BMW, varios vehículos tipo sedán como Chevrolet Meriva, Corsa, Fiat Siena, VW Voyage, entre otros) no aparecían a su nombre pero a pesar que casi todos los dominios estaban asegurados a su favor lo que, no obstante eso, no hizo saltar alarmas antilavado. La informalidad en las transacciones de los lotes de terrenos volvió muy fácil, para los acusadores, las compras en Tierra de Sueños. Y un capítulo aparte fue la construcción en San Lorenzo de un gimnasio de gran magnitud en Congreso y Vélez Sarsfield, inscripto a nombre de una de las hijas de Zacarías.

Precisamente una pesquisa del área de delitos patrimoniales del Ministerio de Seguridad de Santa Fe se inició en base a ese polideportivo de varios pisos. Zacarías construía también una mansión en la costanera de San Lorenzo. Las constancias de gastos de esa inversión que obran en la fiscalía hablan de desembolsos muy fuertes. Hay una factura de 100 mil pesos por el pago de un ascensor. Al valor de septiembre de 2013, cuando fue detenido, eso suponía 17.300 dólares.

Otro emprendimiento que había generado Zacarías era una empresa legal de remises en Granadero Baigorria llamada Frecuencia Urbana SRL que tenía una flota de 30 vehículos y en las que trabajaban 25 choferes. También quedó en la mira la empresa Top Crane SRL, a nombre de su hija Flavia, que ofrecía servicios como volquetes a empresas de la construcción.

En el momento de declarar en el juicio de 2018 y al ser imputado luego por lavado David Zacarías argumentó que sus familiares eran ajenos a sus actividades y que a ellos solo les pedía colaboración.

Fuente: La Capital