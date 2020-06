Docentes de escuelas públicas y privadas harán un “apagón educativo” de 48 horas

Los docentes de escuelas públicas y privadas de la provincia de Santa Fe realizarán un «apagón educativo» en reclamo de la apertura de reuniones paritarias para debatir la recomposición salarial, suspendida en marzo por el gobierno de Omar Perotti en el marco de la emergencia sanitaria. La medida de fuerza tendrá lugar los días miércoles 1 y jueves 2 de julio.

Durante esas 48 horas, «los docentes no atenderán ningún tipo de consultas, ni emitirán tareas y actividades», detalló el secretario de Sadop, Pedro Bayúgar.

Igual es el posicionamiento de Amsafé provincial, que en la asamblea de delegados y delegadas seccionales resolvió que los docentes no prestarán servicios los días 1 y 2 de julio y comunicar a las autoridades que sin paritaria salarial y condiciones de trabajo, no hay vuelta a clases. Debido a que las clases aún no fueron habilitadas a desarrollarse en los establecimientos educativos, los docentes encontraron en el «apagón tecnológico» la manera de protestar ante la falta de convocatoria de la Provincia.

El comunicado de Amsafé

En el texto compartido, el sindicato que nuclea a los docentes de la educación pública sostuvo que «los trabajadores y las trabajadoras de la educación han dado muestras de solidaridad, compromiso y responsabilidad, sosteniendo el vínculo pedagógico con los alumnos y las alumnas, atendiendo los comedores escolares, brindando la copa de leche, sin recibir aumento salarial». «Desde el mes de marzo, en que fue suspendida la paritaria, de manera unilateral por el gobierno provincial, Amsafé reclamó de distintas maneras y sosteniendo diferentes acciones para visibilizar los reclamos. Hoy, en conjunto, por unanimidad, y ante la ausencia de respuestas se definió llevar adelante esta medida», afirmó el gremio conducido por Sonia Alesso.

El comunicado de Sadop

Desde la publicación del decreto de aislamiento social, preventivo y obligatorio en marzo, «la paritaria docente fue suspendida de manera unilateral», denunciaron desde Sadop en un comunicado difundido este lunes. «No es nada más que una forma de protestar, de ratificar nuestro malestar por las condiciones de trabajo con que se viene desempeñando la tarea educativa por parte de los docentes desde cada una de sus casas, por el tiempo que esto implica, por los costos, por el mayor esfuerzo; porque en realidad, no tienen ningún reconocimiento de parte…ni del Estado, ni de los empleadores por el desarrollo de esas actividades; y, obviamente, también tiene que ver con la convocatoria o el pedido de convocatoria a paritaria para reanudar la negociación salarial y la recomposición salarial que fue suspendida allá, por el 20 de marzo de éste año, unilateralmente, por parte del gobierno”, reza el comunicado.