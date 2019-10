Dos intentos de estafa telefónica en barrio América: les pedían billetes de $100 y dólares

Los intentos de estafa telefónica a personas mayores ya son una constante y todos los meses se conocen casos en la ciudad. Este jueves por la tarde tuvieron lugar en la ciudad dos hechos: ambos fueron en barrio América y en los dos las víctimas fueron abuelos de 87 y 74 años.

Según la denuncia asentada en la Comisaría Sexta, uno de los hechos tuvo lugar cerca de las 17.50 cuando un hombre d 87 años recibió un llamado al teléfono fijo de su casa y de otro lado una voz femenina se hacía pasar por su sobrina llamada Jorgelina.

La misma decía que hablaba de parte de su hijo quién estaría en la reunión en un banco y que tenía que llevar todos los billetes de $100 para cambiarlos, de modo que en instantes los pasarían a buscar por su domicilio.

Sin embargo, el hijo del hombre –que fue quien radicó la denuncia- se dirigió a la casa de su madre y momentos después recibe nuevamente un llamado telefónico: la mujer atendió desde un teléfono inalámbrico y él levantó el teléfono de tubo diciendo que tenía identificador de llamada, con lo cual del otro lado cortan rápidamente la comunicación, sin que se pueda concretar la estafa.

En el otro hecho –ocurrido cerca de las 17 en una vivienda ubicada en el mismo barrio- una mujer de 74 años recibió un llamado de una persona que se hacía pasar por su sobrina, quien le preguntó si tenía la planilla del Banco Nación de Funes para cambiar los billetes de $100 y los dólares.

Ante la pregunta, la mujer le dice que no lo tiene, y le responden que no se preocupara, que le dijera cuánto dinero tiene en la casa y si tenía alhajas de oro ya que lo iban a pasar a buscar. Esto la hace sospechar, con lo cual le dice que no tenía nada de oro y que sólo tenía $200 y un billete de cien dólares.

Además, la mujer pregunta por su hermana y si la iba a pasar a visitar en estos días. Su supuesta sobrina le responde que le iba a preguntar, con lo cual la víctima se dio cuenta de la estafa ya que su hermana nunca sale de su casa.

“Atento a los dos hechos similares en la misma zona se solicitan las cámaras de seguridad a los efectos de si se puede divisar vehículos en actitud sospechosa como así también se realiza un patrullaje por la zona con resultados negativos”, informaron desde la Comisaría.

Además recomendaron cuando presuman que están siendo víctimas de un hecho similar, no brinden ningún tipo de datos personales o de dinero o pertenencias de valor por teléfono y que hagan preguntas personales para comprobar si son las personas que dicen ser y que ante cualquier duda llamen a la policía.